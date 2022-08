La fuerte reacción del Ángela Leiva la foto intima que filtró su novio

"Sí, hasta dormida me gustás…Te amo", escribió junto a la imagen. La foto siguiente es una de ellos despiertos y sonriendo a cámara.

Al conocerse la imagen, Ángela desmintió que le haya parecido un gesto de “escrache” de su pareja. “No me escrachó, fue un acto de amor más lindo”, escribió la cantante.

Ángela reveló que apenas comenzó la relación con Gabriel, él le confesó que su ex estaba embarazada de su primer hijo. La cantante se encargó de aclarar que las relaciones no se superpusieron.

"No hubo superposición. Hay una realidad, y es que, cuando yo empecé a conocerlo fue muy cerquita de cuando él cortó con su ex. Entonces, estando conmigo, un día me cuenta que va a ser papá con la ex. Nosotros nos estábamos conociendo, qué sé yo. Si están las cosas claras, yo no tengo problema. Es tu hijo y no el mío, está todo bien. Te respeto y te acompaño. Después la relación fue creciendo y hace un mes que somos novios. Él se enteró cuando el embarazo estaba avanzado, obviamente", contó la cantante a Socios del espectáculo.

leiva.jpg

El novio de Ángela Leiva la escrachó y publicó una foto íntima de la cantante

Ángela Leiva comenzó un noviazgo con Gabriel Mikelovich desde hace unos meses. Gabriel es uno de los músicos de su banda y el amor nació tras bambalinas y ambos están muy enamorados.

En este marco, Gabriel quiso expresarle todo lo que sentía con un tierno mensaje pero terminó en un escrache de la cantante. El músico le sacó una foto mientras dormía y la subió a las redes.

"Sí, hasta dormida me gustás…Te amo", escribió el con una imagen de Ángela durmiendo sobre su pecho. La foto siguiente es una de ellos despiertos y sonriendo a cámara.

Sin embargo, la cantante no se tomó mal esta imagen y le respondió: "Buenaaaa. Rubio hermoso. Te amo".

Ángela reveló que apenas comenzó la relación con Gabriel, él le confesó que su ex estaba embarazada de su primer hijo. La cantante se encargó de aclarar que las relaciones no se superpusieron.

"No hubo superposición. Hay una realidad, y es que, cuando yo empecé a conocerlo fue muy cerquita de cuando él cortó con su ex. Entonces, estando conmigo, un día me cuenta que va a ser papá con la ex. Nosotros nos estábamos conociendo, qué sé yo. Si están las cosas claras, yo no tengo problema. Es tu hijo y no el mío, está todo bien. Te respeto y te acompaño. Después la relación fue creciendo y hace un mes que somos novios. Él se enteró cuando el embarazo estaba avanzado, obviamente", contó la cantante a Socios del espectáculo.