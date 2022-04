Ángela Leiva se refirió al bebé que espera su nuevo novio con su ex

angela leiva y gabriela mikelovich.jpg Ángela Leiva y su flamante novio, Gabriel Mikelovich, quien es músico de su banda.

Así, desde Socios del espectáculo (El Trece) Mariana Brey dio detalles del intercambio de mensajes que mantuvo con Ángela Leiva, donde ésta confirmó la relación y la próxima paternidad del músico. “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”, contó Brey y leyó el texto que le mandó Leiva: “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”.

gabriela mikelovich.jpg Gabriel Mikelovich, el músico con el que Ángela Leiva está comenzando una relación amorosa.

Además, la periodista compartió el audio que Ángela le mandó desde el sur argentino para descomprimir la polémica en puerta. “Me agarraste desayunando. Sí, estamos juntos, pasa que si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada” explicó Leiva. Y agregó entre risas “Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar”, para finalmente dejar en claro que “Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy muy poquito”.

El incómodo momento que vivió Ángela Leiva por el que paró un show en vivo

Tras su paso por la actuación en La 1-5/18, Ángela Leiva volvió a concentrarse en su música y en el mes de marzo estuvo de gira presentando su nuevo trabajo Amor Prohibido. Así, festejando los carnavales en Bolivia, la cantante se encontró con un regalito desagradable sobre el escenario en medio de un show en Santa Cruz de la Sierra por lo que paró todo y le puso los puntos al público.

ángela leiva preservativo.jpg Ángela Leiva en un show en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los carnavales de 2022.

Claro que es habitual que los fanáticos arrojen 'cosas' al escenario, a modo de regalo para el artista. Así como a Sandro solían tirarle bombachas y corpiños así como a Luis Miguel flores o peluches, resulta que a Ángela Leiva le tiraron un preservativo.

Fue así que la cantante tropical decidió parar la música y hablarle al público buscando al fan que quiso hacerse el vivo, y con mucha altura lo puso en vereda.

“Miren lo que encontré acá. Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...”, fueron las primeras palabras de la cantante mostrando el preservativo. E inmediatamente agregó seria “Conmigo no lo va a usar”. Y para que quedase claro que el regalito no le gustó para nada, disparó “Va a tener que pensar en mí y arreglárselas solo. Así que te lo devuelvo, papu”, tirándolo al público para continuar el show.