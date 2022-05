Jimena Barón se enojó con Marcelo Tinelli, lo llamó y lo insultó

Lo que sucedió es que pocos días antes de la entrega, Tinelli y Guillermina anunciaron su separación luego de haber estado nueve años en pareja. Los ex, que además son padres de Lorenzo de 8 años, decidieron resguardarse y no exponerse a los medios por lo que vieron la entrega por televisión.

“Es entendible que les cae en un momento difícil, ya sabemos eso, lo tengo claro. Pero también tenés que salir a hablar y a contar lo que pasó, es algo que sucedió y nada más. No pasa nada. Bueno, se ve que yo ya aprendí”, agregó Jimena.

Cómo está hoy Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdés

No son buenos tiempos para Marcelo Tinelli. Tras haber pasado un 2021 claramente malo a nivel televisivo, alejarse del mundo de fútbol al renunciar a su cargo en San Lorenzo en medio de escándalos varios, anunciar su separación de Guillermina Valdés y se ninguneado en la reciente entrega de los Martín Fierro, en las últimas horas el periodista y conductor se mostró entero junto a sus hijos.

Fue a través de un reciente posteo en sus redes sociales, donde sus más de 9 millones de seguidores de Instagram pudieron verlo al cabezón Tinelli en familia, rodeado por sus 5 hijos y sus yernos, en una invitación de Cande y Coti Sorokin.

La reunión familiar de Marcelo Tinelli con sus 5 hijos y sus yernos, tras confirmarse su separación de Guillermina Valdés.

"Lo importante es la familia. Parecemos los Benvenutto o más de mi época, Los Campanelli. Hermoso encuentro con mis 5 hijos y mis dos yernos. Gracias por la invitación Cande y Coti. Felices junto a Lolo, Mica, Licha (López), Francisco y Juana. Los amooo", fue el mensaje que Marcelo Tinelli hizo público, a pesar de ser un momento más que íntimo.

En tanto, por estas horas complicadas a nivel personal el cabezón encuentra el apoyo de los suyos, mientras pone toda su energía en el trabajo dado que ya comenzó a poner su productora en marcha para lo que será su regreso a la televisión, de la mano de Canta Conmigo Ahora, la versión local del formato All Together Now que debería estar saliendo al aire en la pantalla de El Trece después de mediados de año en una breve temporada en relación a sus acostumbrados ciclos de 8 o 9 meses anuales.