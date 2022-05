Jimena Barón profunda: contó si es feliz, qué piensa del poliamor y cuál es su objetivo

“¿Cómo hiciste para volver a confiar?”, fue una de las consultas que le hizo un usuario. A lo que Jimena Barón se sinceró: “Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo, de caparazón, duro e impermeable”.

Y añadió: “Te sentís protegida, sí. Pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir adentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada, no dar y dar, y seguir dando, si no vuelve".

“El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta es oro. Dejar pudrir el oro, es perder. Saber compartirlo, es ganar”, cerró sobre esa pregunta.

En cuanto a su objetivo personal admitió que es "una casa" y sobre el poliamor afirmó: "Lo respeto no lo practico. Lo que tengo de parecer una loca lo tengo en verdad de tradicional. A mi dame una casa con jardín, marido, perro, gato, bebes, parrilla, tinto, queso y dulce".

En cuanto a si es feliz, Jimena analizó: "Si fuéramos todo el tiempo felices sentir felicidad dejaría de tener gracia. Seria lo normal en vez de tan especial. Ser feliz es un estado, un momento que hay que disfrutar con la misma calma que hay que pasar los momentos chotos, sabiendo que a la vuelta siempre está la felicidad y en la esquina alguna otra piedra de nuevo. Y así es la vida así que mejor con calma".

La foto más apasionada de Jimena Barón y su novio Matías Palleiro

Jimena Barón pasó unos días de vacaciones en la provincia de Mendoza junto a su mamá Gabriela, que se mostró muy emocionada por la sorpresa que le hizo su hija para su cumpleaños.

Luego de regresar a Buenos Aires y reencontrase con su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo, llegó el momento también para volver a verse con su novio Matías Palleiro, quien también había viajado y hace unos días no se veían.

La actriz y cantante compartió fotos de cómo fue la salida nocturna de sábado por la noche con mucho Fernet y música: "La verdad que sí", indicó en Instagram, dejando en claro que pasó una gran velada.

En una de las postales, se puede ver a Jimena y Matías bien apasionados dándose un beso, en un chape a pleno, en lo parece ser un boliche.