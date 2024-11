La fuerte revelación íntima que hizo Beto Casella sobre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Luego, el cronista le preguntó si se cruzaban en la radio. "Nunca nos cruzamos, yo creo que ni ganas tenemos de cruzarnos, porque nos obligaría a un saludo social, que sería el saludo social de toda la vida, porque nunca fuimos amigos", le respondió el presentador.

Acto seguido, el notero le comentó: "Edith contó en una nota que le preguntó '¿y estuviste o no estuviste con Alberto?' y ella le dijo 'no te voy a responder porque lo vas a contar'. ¿Es medio una confirmación por omisión?".

"Yo sé todo. Que tampoco lo puedo contar. A mí me pasó que yo dormí... porque yo tampoco ando preguntando mucho, pero yo dormí absolutamente en toda esa historia hasta hace un mes y después me llegó todo junto. Bien, perfecto, es la vida personal, yo no estoy para juzgar. Me pueden haber contado que Alberto le gustaba que le hagan pis. Yo qué sé. No sé. Yo te digo que a mí me llegaron cosas. No te confirmo porque deberían contarlo ellos, si alguna vez si quieren", le respondió Beto.

"Yo tenía una idea de eso totalmente equivocada", agregó. Ahí, le dijo el cronista: "Quizás no ponías las manos en el fuego, pensabas que era algo totalmente diferente a lo que pasó o lo que te llegó". "Totalmente, lo que indica lo poco que conozco de algunos panelistas", cerró filoso Casella.

Embed

Edith Hermida se reencontró con Tamara Pettinato y le hizo la pregunta más íntima sobre Alberto Fernández: "¿Te lo...?"

Tamara Pettinato se fue del programa Bendita, El Nueve, en medio de una gran polémica luego de que se viralizaran los videos junto al entonces presidente Alberto Fernández.

Lo cierto es que Edith Hermida se volvió a encontrar con su ex compañera de programa en un almuerzo y compartió la imagen en las redes sociales.

Consultada por este encuentro, Edith reconoció que tiene un gran afecto por Tamara Pettinato y contó que le hizo una directa pregunta sobre esos encuentros con Alberto Fernández.

"Nos juntamos. Yo la extraño mucho en Bendita, por eso fuimos, nos tomamos unos vinos y charlamos un poco aunque ahora no me cuenta mucho porque dice que soy muy bocona y por eso no me cuenta muchas cosas", se sinceró la panelista en diálogo con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Embed

Y luego reconoció de qué charlaron con su amiga: "Le pregunté qué había pasado con Alberto, si se lo garch... o no, y me dijo: 'gorda, no te voy a contestar porque vos después contás todo'".

Y sobre los videos que circularon, Edith admitió: "La pasó re mal (Tamara), estuvo muy triste, y ahora va pasando por suerte. Es buena mina, yo la quiero".

"Yo nunca corté el vínculo con Tamara, jamás me dijeron nada y está bien, no tendrían por qué decir", aseguró Hermida. Y remarcó: "Con Beto (Casella) ya está todo bien, ya pasó, él también le tiene afecto, fue como medio rara su salida, pero está todo bien".

"A mi no me gusta para nada la cultura de la cancelación, no estoy de acuerdo. No recibí ningún comentario desagrable por esa foto. No hago las cosas que me convienen, hago las que siento, sentí subirla y si me invita al cumpleaños de ella iré. Tengo mucho afecto por ella, me divierte y la extraño siempre en Bendita", finalizó sincera Edith Hermida.