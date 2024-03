El emotivo mensaje de Noelia Marzol tras cerrar la etapa más importante de su vida: "Sentí que era el momento"

elenco sex.jpg

"No voy a decir mucho más porque si quisiera describir lo que fueron estos años no me alcanzarían los caracteres. Les deseo a todas las personas que habitan este planeta poder vivir su propio Sex. Un crecimiento no sólo artístico muy significativo, sino también un crecimiento personal enorme", siguió.

noelia marzol y muscari.jpg

Marzol destacó que tomó la decisión luego de mucho tiempo de deliberación: "Una familia. Mil funciones. Un elenco excepcional. Por acá pasaron más de 150 artistas increíbles y tuve el gran placer de compartir escenario con cada unos de ellos. @josemariamuscari @paolaluttini @diecramos @matiasnapp, qué hermoso viaje. Sentí que era el momento, y luego de un gran análisis con mucha racionalidad y conciencia tomé la determinación. Tengo muchos anhelos y curiosidades artísticas y no quiero quedarme con ganas de nada. Admitir y aceptar que necesito otros desafíos me mantiene prendida la llama. Así que voy por ellos".

Noelia Marzol Diego Ramos.jpg

En el posteo, la bailarina colgó algunas imágenes junto a sus colegas y los creadores del espectáculo, Matías Napp y José María Muscari. "Me voy feliz. Siempre fui feliz acá. ¡Gracias!", concluyó en su publicación.

Noelia Marzol 2023.jpg

El enojo de Noelia Marzol tras la inesperada acusación de una seguidora

Días atrás, la bailarina Noelia Marzol se mostró enojada en sus redes sociales al recibir un desubicado comentario por parte de un seguidora con respecto a su relación y maternidad.

Todo comenzó porque la artista emprendió viaje hacia la Costa Argentina junto con su marido, Ramiro Arias, y sus hijos Donatello y Alfonsina. Para hacer el camino más ameno, decidió aprovechar el tiempo en la ruta para interactuar con sus seguidores.

La mayoría de las preguntas que recibió fueron acerca de consejos sobre la crianza de los niños hasta que llegó un comentario que generó desagrado en la actriz.

“Tanto les gusta tener relaciones sin cuidarse…”, deslizó un usuario. Atónita por las palabras que recibió, Noelia decidió responder y con una foto dándose un beso con Ramiro dejó una picante contestación.

“No entiendo qué cuenta estás haciendo, pero te aseguró que c*leamos más de dos veces en toda la relación”, expresó ya que ese es el numero de hijos que tiene hasta el momento.