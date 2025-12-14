La Reini aniquiló a Homero Pettinato: publicó terribles chats y desató un gran escándalo

El cruce se puso más picante cuando el humorista escribió: “Por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons por un pasaje en primera”, y agregó: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Frente a esa acusación, la influencer replicó: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Por último, según los mensajes difundidos, Pettinato volvió a referirse a su ex como “un gato cascoteado” y afirmó que “es una mala persona”, dando cierre a un cruce que volvió a instalar el conflicto entre ambos.

Sofía Gonet chats Homero

Qué comentario de Sofía Gonet sobre Homero Pettinato hizo estallar a Wanda Nara

Hace unos días, MasterChef Celebrity (Telefe) regaló uno de esos momentos divertidos que terminan sacando carcajadas en el estudio. Wanda Nara, fiel a su estilo inquisitivo y filoso, aprovechó la instancia en la que Sofía Gonet —más conocida como La Reini— presentó su plato para indagar sobre su vínculo con su ex, Homero Pettinato.

La situación se dio cuando la participante se acercó al jurado y Wanda disparó sin rodeos: "Lo que me interesa, Reini, saber es si volviste o no con tu ex". Sofía, segura de su respuesta, contestó: "No, no volví. No quiero volver tampoco, eh. No, no volvimos".

Lejos de conformarse, la conductora repreguntó: "Pero se ven". La Reini aclaró: "No, no, no. Somos amigos, nos llevamos bien". Wanda retrucó: "Ah, se encuentran, pero...". Y Sofía amplió: "No, hablamos ahí, buena onda, nos reímos de algunas cosas, seguimos bloqueados. Un día nos odiamos, al otro nos amamos".

Con curiosidad, Wanda quiso saber más: "¿Cómo hablan si están bloqueados?". Sofía detalló: "De Instagram bloqueados, de WhatsApp hablamos". La empresaria insistió: "¿En qué cambia?". Y la influencer explicó: "De Instagram no, porque él no él no quiere ver mis posteos. Viste que yo hago posteos un poco... a veces arriba de unos brasileros y esas cosas".

"Ah, le duele", comentó Wanda. Sofía fue directa: "No, él no ve nada mío. No le gusta ver cosas mías". Wanda volvió a la carga: "¿No nos ve?". "No", aseguró Sofía.

En ese instante, Wanda lanzó una propuesta inesperada: "Yo lo voy a invitar al programa". Pero Sofía respondió sin titubeos: "No creo que venga porque no te quiere mucho". La rubia reaccionó incrédula: "¿Cómo? Entonces es un falso". La Reini retrucó: "No, si vos fuiste al programa y le dijiste cualquier barbaridad". Wanda se defendió: "Yo lo traté piojoso porque vos me dijiste eso". Y uno de los chefs cerró la escena con humor: "Pulgoso, pulgoso".