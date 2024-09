La frase letal de Yanina Latorre sobre la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Yanina indicó que no entiende el enojo de las hijas del conductor con la abogada. "No sé por qué las ex mujeres y las hijas reaccionaron así, queda a las claras que no la deben querer mucho a Elba pero data del tema no tengo”, señaló.

De todos modos, la angelita reveló que las hijas no quieren dar detalles de la salud de Jorge a los medios mientras que Elba piensa la contrario. "Yo no entiendo por qué la familia por parte de las hijas no quieren que se sepa porque de la misma manera en la que Jorge defendió el derecho a la información y contó sobre la enfermedad que tenía Wanda, sin que ella estuviese de acuerdo, deberíamos podes saber sobre el estado de salud de Jorge”, sostuvo y enfatizó: “De hecho, por Elba lo estamos sabiendo”.

Por otro lado, cuestionó que en Radio Mitre ya estén buscando reemplazo con Lanata. "Me parece una falta de respeto que se especule sobre reemplazar a Jorge. Primero hay que ver cómo va a estar de salud”, aseguró.

“Entiendo que tiene un equipo excelente, con Jesica Bossi conduciendo, pero ya estar pensando en reemplazos es inapropiado. Esperemos a que se recupere y veamos cómo sigue todo”, sumó.

Al finalizar, Yanina contó cómo ve a Elba -con quien tienen una estrecha amistad- en la intimidad tras los días de internación del conductor. "Está esperanzada, está muy triste y está muy cansada porque trabaja un montón y aparte tiene dos chicos. Recordemos que ella es viuda de su primer matrimonio así que todo esto le trae un montón de recuerdo pero ella está muy esperanzada. Todos los días me dice que hay pequeños avances”, detalló.

Jorge Lanata lleva 78 días de internación en el Hospital Italiano. Según el último parte médico, el periodista evoluciona favorablemente, aunque su recuperación es día a día.

“La función renal ha mostrado una evolución favorable. Además, su cuadro de encefalopatía demuestra mejoría. Continúa en proceso de rehabilitación motora, con tolerancia progresiva ala sedestación y adecuada respuesta a la rehabilitación respiratoria. El paciente permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar con su tratamiento”, informaron desde dicha institución.

En medio del complejo cuadro de salud del periodista hay versiones que indican que explotó una interna feroz entre las hijas del conductor y la pareja de su padre, la abogada Elba Marcovecchio. Al parecer, les habría prohibido el ingreso al Hospital Italiano.

En una nota con Desayuno Americano (América TV), al ser consultada por la relación con Lola y Bárbara, las hijas del periodista, Elba afirmó: "No es momento para hablar de nada. Jorge está internado. Llevo 78 días abocada a Jorge, al trabajo y a mis hijos, que son menores y no tienen papá".

Respecto de las visitas en el Hospital y las restricciones en el ingreso de visitas, la abogada fue contundente. "Yo único que hice fue cumplir los deseos de Jorge. Eso lo tengo que cumplir a rajatabla porque hace a su intimidad. No importa si a mi me parece o no me parece bien. Yo cumplí con lo que él pidió", sentenció.