Repechaje en MasterChef Celebrity: la decisión del jurado que enojó a Denise Dumas

De esta manera, tras la degustación de los platos, Tití Fernández fue el elegido para subir al balcón. Pero cuando Santiago del Moro le consultó al jurado si no había algún lugar para que subiera alguien más, fue Donato de Santis quien disparó “No hay un lugar más, porque en esos espacios vacíos están ustedes. Suban nomás”.

Denise, Charlotte y Sofritti al repechaje MasterChef Celebrity.jpg Denise Dumas, Charlotte Caniggia y Gastón Soffritti ante la sorpresa de que podrán competir el domingo para intentar reingresar a la competencia de MasterChef Celebrity.

Ante el shock de la noticia de que finalmente todos competirán el domingo por un lugar de reingreso en el reality culinario, Soffritti, Charlotte y Denise Dumas atinaron a abrazarse. Pero fue la mujer de Campi quien luego disparó irónica, aunque con una sonrisa: "Todos arriba. O sea, las chicas estuvieron arriba, se rascaron el higo toda la semana... nos miraron. Y ahora, todos arriba...".

Denise Dumas, autocrítica y filosa con Germán Martitegui tras su salida de Masterchef Celebrity

Pasada casi una semana de su salida de MasterChef Celebrity a comienzos de diciembre pasado, Denise Dumas descargó su furia contra el jurado del reality, Germán Martitegui, y sus exigencias. Lo cierto es que no pudo contener su frustración y descargó toda su ira contra uno de los integrantes del triunvirato juzgador y, entre otras cosas, le deseó que se atragante.

Porque el domingo que quedó fuera de competencia la consigna era replicar un pancho. Pero no cualquier pancho. Sino el que hace Germán Martitegui en su restó 'Tegui', de Palermo. Y para eso tenían sólo 75 minutos en total. El plato de Denise Dumas claramente fue el que menos logró cumplir la consigna, motivo por el cual debió abandonar MasterChef Celebrity el domingo 5 de diciembre.

denise dumas elimianda masterhef en diciembre.jpeg Denise Dumas había quedado fuera de competencia tras intentar replicar el pancho que se hace en el restó de Germán Martitegui. Este domingo intentará ganarse un lugar para reingresar a MasterChef Celebrity.

Y al momento de dejar el programa, la modelo fue políticamente correcta al despedirse saludando a todos: "Gracias Santi, a los chicos que son lo más, los compañeros, y a ustedes tres. Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad".

Pero con el correr de los días, Denise Dumas asimiló su fracaso y se sinceró en una entrevista radial. "Tengo ganas de volver y tirarle el pancho por la cabeza a Germán Martitegui. Que se coma una salchicha tan grande que se atore, ya que me criticaron que la salchicha era finita", disparó furiosa en el aire de La Once Diez.Y además agregó: "Me fui y me enojé conmigo. Es como que te das cuenta de las cosas que podrías haber hecho y no hiciste. Cuando estás ahí hay cosas que te tocan el ego, te quedas sin trabajar, hay una parte que parece más superficial pero no lo es".