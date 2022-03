La furia de Mina Bonino, la mujer de Federico Valverde: "¿Por qué se meten en mi vida?"

Embed

Y como para dejar claro de qué hablaba, posteó una captura de varios mensajes de Twitter que hablaban de ella, donde aseguran que a los 6 meses de relación ella le encajó un pibe, a lo que otro agregó que al ser botinera "tiene una señora para que le cuide a su hijo y limpie toda la casa, mientras que ella no hace absolutamente nada más que vivir del marido", así como también que "Tuvo que buscar a un pibe más chico para que le de bola [porque] los otros ya la conocían".

Es por eso que, harta de los comentarios malintencionados explicó, horas antes de que el seleccionado uruguayo jugase y se clasificase para el Mundial de Qatar, unas cuantas cosas de su relación con el futbolista y padre de su hijo.

Mina Bonino sobre su relación con Valverde: "Hace 3 años que estoy con Fede"

Ya en el final de su largo y colérico descargo, Mina Bonino explicó "Como ustedes no saben ni un cuarto de lo que pasa en mi vida, les voy a contar: hace más de 3 años que estoy con Fede. Buscamos a Benicio. Fede quiere hace más de un año buscar al segundo y yo no, por el momento". Así como también remarcó "Estoy casada, y nadie lo sabe".

mina bonino y federico valverde.jpg Mina Bonino y su marido, el futbolista uruguayo Federico Valverde.

Con relación a la señora que trabaja en su casa de Madrid, aseguró "Agradezco en la vida tener a Leslie porque la amo, porque es parte de mi familia, porque no sé qué haría sin ella...", agregando "Y así millones de cosas más que me pasan y no las publico".

De esta manera, la esposa de Federico Valverde concluyó desde Uruguay "Entonces digo: basta de mirar lo que hace el otro... Y ahora me voy que tengo al niño solo porque no me traje a Leslie, y me van a decir que soy mala madre [porque] no lo estoy cuidando y estoy haciendo estas pelotudeces en Instagram".

Y por último, levantó su brazo derecho y alentó "¡Vamooo Uruguay! Voy a hinchar por Uruguay, voy a hinchar por mi marido, porque quiero que clasifiquemos...como siempre la felicidad de él es la mía". Y por suerte para ella, su marido y todo el país charrúa, el combinado uruguayo ya está adentro de Qatar 2022.