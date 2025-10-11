Tamara Báez confirmó su reconciliación con Thiago Martínez a dos meses de la ruptura: "Lo que pasó..."

IG Tamara Báez reconciliada con Thiago Martínez 1

Así, la influencer compartió una postal en las que se los ve abrazados, y mientras Thiago toma la selfie Tamara lo besa sensualmente en la mejilla. Pero claro que eso no fue todo, porque en una segunda historia virtual la ex de L-Gante compartió una imagen de una caña de pescar y un emoji de un pez con una sincera reflexión.

"Lo que pasó ya es pasado, las cosas que pasaron se habían dado así. Ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja", expresó en un primer párrafo al tiempo que completó: "Aprendimos un montón. HOY decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente".

En tanto, frente a la reacción de un usuario a ese posteo, Tamara confesó sincera: "Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo".

IG Tamara Báez reconciliada con Thiago Martínez 2

Cuál es la historia de amor de Tamara Báez y Thiago Martínez

La historia de amor entre Tamara Báez y Thiago Martínez volvió a dar un giro inesperado. Después de meses de idas y vueltas, rumores y escándalos en redes sociales, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, confirmando su reconciliación a principios de octubre de 2025.

Todo comenzó cuando, a principios de agosto, ambos anunciaron su separación definitiva, una noticia que sorprendió a sus seguidores, acostumbrados a verlos compartiendo momentos en familia junto a su hija, Jamaica. Tamara había explicado entonces que la relación había cambiado mucho y que necesitaba enfocarse en sí misma, dejando claro que el vínculo había terminado “en buenos términos” y con respeto.

En medio de la distancia, la influencer fue protagonista de varios rumores, entre ellos uno que la vinculaba nuevamente con el cantante L-Gante, algo que ella misma se encargó de desmentir, asegurando que su prioridad era su bienestar personal y su rol como madre.

Tamara Báez y Thiago Martínez

Pero como suele pasar en las historias de amor con historia, el tiempo y las charlas hicieron lo suyo. En septiembre comenzaron a aparecer señales de acercamiento entre Tamara y Thiago, y finalmente fue en octubre cuando ambos compartieron en redes sociales imágenes juntos, confirmando la reconciliación.

“Lo que pasó, ya es pasado”, escribió Tamara en una de sus publicaciones, dejando en claro que esta nueva etapa llega con otra energía: más diálogo, más honestidad y una mirada puesta en el futuro. Según contó, ambos aprendieron de los errores del pasado y decidieron apostar nuevamente por la relación, esta vez desde la madurez y la comprensión mutua.

Así, Tamara Báez y Thiago Martínez parecen haber dejado atrás los conflictos mediáticos, las acusaciones de infidelidad y las indirectas en redes, para escribir un nuevo capítulo de su historia: uno donde primen el respeto, la comunicación y las segundas oportunidades.