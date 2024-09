La furibunda crítica de Baby Etchecopar a Susana Giménez y Yuyito González por Javier Milei

"Sería una hipócrita si por ser amigo de Susana te dijera que me encantó", dijo Baby en charla con Intrusos, América Tv. Y agregó: "Creo que la usaron a Susana. La usó Karina para esa foto ridícula con el perro... Usaron a Susana para mostrar un momento de glamour en medio de tanta pobreza".

Embed

"Creo que a Susana le importa un carajo Karina Milei y el perro. Ella vive en otro mundo. Eso es Susana, para ellos fue la nota del momento. Ella es muy inteligente y me consta", cuestionó el conductor.

"Me da vergüenza ajena, ¿me entendés? Yuyito cono novia del presidente tendría que salir todos los días y decir: voy al Garrahan, algo así, aunque sea una mentira", siguió muy crítico.

Y dejó un directo mensaje para Yuyito González, actual pareja del presidente: "El amor es otra cosa Yuyito, no te enamoraste de Milei cuando era panelista de los canales, te enamoraste ahora que es presidente".

"Todas esas pelotu... que hacen en el Gobierno históricamente me dan asco. La quinta presidencial no es un bulín, no es un criadero de perros, es del pueblo", analizó contundente.

"Y a Yuyito le explico que no somos envidiosos, somos ciudadanos que opinamos lo que ella hace o deshace porque ella tomó ese protagonismo momentáneo al lado del presidente", concluyó Baby Etchecopar.

Susana en el balcon de la Rosada.png

Susana Giménez conoció al verdadero amor de Karina Milei en la Casa Rosada

Susana Giménez estuvo en el despacho presidencial de la Casa Rosada para grabar una entrevista con Javier Milei. A la diva de los teléfonos la recibió la secretaria de la presidencia, Karina Milei, que no perdió la oportunidad para sacarse una foto con la estrella de la TV.

En los primeros minutos de su visita, Susana conoció a la mascota de la Casa Rosada, Thor, un Boyero de Berna que es el gran amor de la hermana del presidente.

En su cuenta de Twitter, Karina Milei compartió una foto de la conductora con el adorable animal. "El día que Thor conoció a la Su", escribió la secretaria de la Presidencia en el posteo.

Al igual que el economista y su hermana, Susana es amante de los animales y quedó fascinada con la mascota de la Casa Rosada.