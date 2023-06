La furiosa denuncia de Marixa Balli: "Manga de chorros, por qué no van a laburar"

Marixa Balli en Xurama.jpg

Al tiempo que pidió visiblemente enojada y con la comprensible impotencia del caso que aparezca el elemento de trabajo. "Así que, chorros, devuelvan la moto que necesitamos laburar, hacer envíos, acá se labura, no se roba. ¡Estoy harta de los chorros, loco!", lanzó indignada.

Allí, cuando su compañera Nazarena Vélez quiso saber si el robo ocurrió en la puerta del local, Balli detalló furiosa: "Claro, haciendo los envíos".

En tanto, cerró con una contundente reflexión sobre la delincuencia: "¡Manga de chorros, por qué no van a laburar y se rompen el tuje como uno, que se levanta a las cinco y media de la mañana. Y así me puedo comprar un auto, una moto y todo lo que se me canta! Andan robando y cagándole la vida a la gente que labura".

La prueba irrefutable que presentó Marixa Balli para demostrar que El Potro Rodrigo le dedicó uno de sus hits

Hace unos días, Marixa Balli rememoró su historia de amor con Rodrigo Bueno. La panelista de LAM (América TV) abrió su corazón y recordó con afecto al cantante cordobés, que el 24 de mayo hubiera cumplido 50 años.

En el programa de Ángel de Brito, la bailarina reveló que el cuartero le dedicó el tema Fue lo mejor del amor. Sin embargo, algunos desacreditaron esa versión. Incluso, reflotaron una entrevista en la cual El Potro decía que había compuesto ese tema inspirándose en una vecina, que tenía una historia de amor secreta.

Así, Marixa se cansó de las críticas y publicó una imagen que sería una prueba irrefutable de su relación con Rodrigo y no dejaría dudas de que ese hit fue inspirado en lo que ellos tuvieron: un romance prohibido.

La angelita colgó en su Twitter una imagen de una carta de puño y letra del intérprete. “Por todo lo que te quiero, porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solos por Avenida del Libertador, creíamos ser dos personajes: Fue lo mejor del amor”, dice el manuscrito.

"Lo vivido no tiene archivo... esos lindos momentos", escribió Marixa en la descripción de dicha publicación. La morocha también mostró que tiene unos guantes de box que El Potro usó en sus shows en el Luna Park, que le regaló como demostración de amor.