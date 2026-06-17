La furiosa reacción de Juana Viale tras el supuesto coqueteo con Manu Urcera

Por último, lanzó: "Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer".

Embed

Cuál fue la reacción de Nicole Neumann al coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera

El momento que se vivió en Almorzando con Juana (El Trece) no pasó inadvertido: varios televidentes interpretaron un supuesto acercamiento entre Juana Viale y Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann. El comentario se expandió rápidamente en redes sociales y fue la propia modelo quien decidió dar su opinión en Sálvese quien pueda (América TV).

"Algo vi, pero igual, chicos, no sé, o sea, están medio modo delirio", expresó con naturalidad cuando le consultaron sobre lo sucedido.

Durante la charla con Rodrigo Bar, Nicole contó cómo fue la conversación con su marido después de la grabación: "No, no, cero. Es más, me contó que se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda. O sea, me contó que ella le preguntó por las cicatrices, Rafa jodía con Jime Monteverde y dijo: 'Bueno, listo, vayámonos, porque nosotros no tenemos nada que opinar'. No sé, me contó esas situaciones graciosas. Yo creo que siempre se busca algo, ¿viste? O algo que dijiste mal o algo que no sé qué, o en este caso, el supuesto coqueteo".

Con seguridad, la modelo dejó en claro cómo lo interpreta: "Soy muy segura de mí, pero a ver... me puede pasar igual. Pero, qué sé yo, de golpe en este caso no percibo nada extraño".

Finalmente, compartió una reflexión más íntima sobre su presente: "Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no. Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así".