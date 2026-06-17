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POLÉMICA

La furiosa reacción de Juana Viale tras el supuesto coqueteo con Manu Urcera

Tras el supuesto coqueteo con Manu Urcera, Juana Viale respondió sin filtro en Puro Show y fue contundente.

17 jun 2026, 18:01
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juana viale
juana viale

Luego de que se viralizara un video de Almorzando con Juana (El Trece), donde se interpretó que Juana Viale habría tenido un gesto de coqueteo hacia Manu Urcera, la pareja de Nicole Neumann, la conductora decidió enfrentar el tema en Puro Show (El Trece), donde respondió sin filtro.

"¿Viste lo que se armó después del programa de la visita de Manu Serra a tu programa? ¿Cómo lo tomaste?", le preguntó el cronista. La reacción de Juana fue inmediata: "Es un disparate. No me sorprenden, no me sorprenden. Las boludeces no me sorprenden, porque realmente es una boludez. No sé qué decir. Por ahí no hay cosas interesantes que hablar y tenemos que hablar de estas cosas, pero me parece que no hay que perder el tiempo en la estupidez humana de generar contenido donde no lo hay".

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"¿Te afecta esto en lo personal?". Viale, sin titubear, respondió molesta: "No, no me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que creen, que fabulen. Me parece que ya de un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y todo tiene que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo en esto?".

Con tono enfático, volvió a remarcar su postura: "Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien".

Por último, lanzó: "Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer".

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Cuál fue la reacción de Nicole Neumann al coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera

El momento que se vivió en Almorzando con Juana (El Trece) no pasó inadvertido: varios televidentes interpretaron un supuesto acercamiento entre Juana Viale y Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann. El comentario se expandió rápidamente en redes sociales y fue la propia modelo quien decidió dar su opinión en Sálvese quien pueda (América TV).

"Algo vi, pero igual, chicos, no sé, o sea, están medio modo delirio", expresó con naturalidad cuando le consultaron sobre lo sucedido.

Durante la charla con Rodrigo Bar, Nicole contó cómo fue la conversación con su marido después de la grabación: "No, no, cero. Es más, me contó que se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda. O sea, me contó que ella le preguntó por las cicatrices, Rafa jodía con Jime Monteverde y dijo: 'Bueno, listo, vayámonos, porque nosotros no tenemos nada que opinar'. No sé, me contó esas situaciones graciosas. Yo creo que siempre se busca algo, ¿viste? O algo que dijiste mal o algo que no sé qué, o en este caso, el supuesto coqueteo".

Con seguridad, la modelo dejó en claro cómo lo interpreta: "Soy muy segura de mí, pero a ver... me puede pasar igual. Pero, qué sé yo, de golpe en este caso no percibo nada extraño".

Finalmente, compartió una reflexión más íntima sobre su presente: "Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no. Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así".

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