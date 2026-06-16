El desopilante blooper de Yanina Latorre en pleno vivo al intentar escribirle a Nicole Neumann: "Estoy mayor"

Acto seguido, decidió aclarar el malentendido en vivo: "Nicki, perdón. Escucha, estoy mayor. Estoy al aire y le quería mandar un mensaje a Nicole Neumann. Puse Nicole, salió tu nombre y te mandé. Nada. No existe ningún Manu en tu vida, Juana Viale".

Una secuencia tan insólita como divertida que volvió a dejar en evidencia el estilo descontracturado y espontáneo de Yanina, capaz de transformar un error en un momento divertido.

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Qué dijo Yanina Latorre de su histórica guerra con Jorge Rial

Después de años de tensiones mediáticas y enfrentamientos públicos, Yanina Latorre sorprendió al referirse a su actual relación con Jorge Rial. La conductora reconoció que el vínculo entre ambos atraviesa una etapa completamente distinta a la de los tiempos de mayor conflicto.

En una entrevista en Bondi junto a Ángel de Brito, Yanina recordó aquellos años de choques con el periodista y admitió que las discusiones fueron intensas. “Rial me volvió loca, pero también -insisto- no me volvió loca con delitos, ¿me entendés?”, expresó al repasar los momentos más duros de su enfrentamiento.

Al hablar del presente, Latorre fue clara: “No nos llevamos bien, ni nos llevamos mal. Creo que él me respeta. Al principio no me respetaba y ahora me respeta”. Consultada sobre qué cambió en la relación, agregó con firmeza: “Porque sabe que soy buena en mi laburo. ¿Te acordás que una vez me insultó en un aeropuerto? Igualmente no le tuve miedo”.

Ángel recordó que aquel episodio ocurrió cuando Rial estaba en pareja con Romina Pereiro. Lejos de esquivar el tema, Yanina sostuvo que siempre fue una de las pocas figuras del medio que se animó a enfrentarlo públicamente. “Yo era una de las pocas que lo enfrentaba al principio. Después, cuando a él le empezó a ir mal con Intrusos y con todo, le pegaron todos. Yo le pagué, lo tuve acá haciendo un montón de views”, comentó.

Finalmente, la conductora de Sálvese quien pueda definió cómo es hoy su vínculo con el periodista: “Me respeta y yo lo respeto, aunque no pienso como él. Me parece que cambió mucho desde el discurso político. Hoy tenemos como un vínculo sano”.