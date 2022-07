La gran acción de Eduardo Feinmann con un nene que necesitaba una silla de ruedas y estaba trabada en la aduana

Eduardo Feinmann.jpg El periodista Eduardo Feinmann ayudó a un nene de 7 años que espera su silla de ruedas desde diciembre por una traba aduanera.

“Necesita una silla ortopédica que no está llegando al país por problemas de importación. En diciembre tuvieron la orden para tener la silla. Hoy no llegan los equipamientos de ortopedia por problemas de importación. No tienen fecha de entrega” explicó el periodista para luego darle aire a su mamá Silvia, quien explicó las necesidades de su hijo y confirmó la traba aduanera. Asimismo denunció que "Hay papás que hace un año y medio esperan equipamiento. Es una locura lo que están haciendo, es algo criminal. Ojalá los políticos piensen en los chicos”.

De esta manera, Feinmann aseguró desde su programa radial tomar cartas en el asunto para ayudar a Bastián. “Hoy depende de un abogado que se llama Guillermo Michel. Voy a hacer todo lo posible para que haga algo para sacar la butaca”, dijo con su habitual estilo efusivo. Pero lo más importante es que luego de exponer el caso, el periodista contó al aire que le confirmaron que van a solucionar el problema en breve. ¡Bien ahí!

Eduardo Feinmann mostró por primera vez a su hija y enterneció a todos

En octubre del 2021, el periodista y conductor Eduardo Feinmann y su pareja, la abogada Lucía Auat, se convirtieron en padres de una nena, Esmeralda.

eduardo-feinmann.jpg Eduardo Feinman y su mujer, la abogada Lucía Auat.

“Ellos están muy bien, felices y atentos a las necesidades de Esmeralda. La alegría es inmensa”, comentó un amigo de la pareja, luego del parto que se llevó a cabo en el Sanatorio Otamendi.

A fines de marzo, en el clásico pase con Jorge Lanata en Radio Mitre, Feinmann estuvo acompañado por su hija. El periodista mostró a la pequeña en la transmisión vía streaming de la emisora. "¿Estás con tu hija en brazos?", le preguntó el conductor de Lanata sin filtro. "Sí, pero lo más notable es que Esmeralda te está escuchando Jorge, atentamente", describió la locutora María Isabel Sánchez, mientras Feinmann miraba con ternura a la niña.

"¿Es tranquila en la casa?", quiso saber Lanata. "Así como ahora", reveló el conductor Alguien tiene que decirlo. "La primera vez que la trajeron empezó a llorar como loca", acotó Sánchez. "Y sí... si los veo por primera vez, yo también me pongo a llorar", remató el conductor de Lanata sin filtro.