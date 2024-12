Salió a la luz una fuertísima interna entre Noelia La Gata y Emma Vich por el Cantando 2024

Lo cierto es que ambos cordobeses eran muy amigos a desde hace tiempo, e incluso la cantante entró a la casa de Gran Hermano cuando todos los jugadores recibieron a un amigo para que los acompañe durante una semana.

“Un tema que ni se imaginan. Cuando salió Emma de Gran Hermano, mi mamá fue a verlo en su casa en Córdoba y ahí se había enterado que ella iba a estar en el Cantando. Entonces le cuestionó por qué ella venía y no se lo había contado”, comenzó diciendo la joven.

En eso, agregó: “Dijo que a él lo habían llamado y que no quiso venir porque todos los del cantando eran unos negros, que él sí venía era para abrir la pista. Emma no canta una mier…vamos a decir la verdad”.

“No canta nada, no sabe cantar y no quiso venir acá para que le digan lo que es la verdad. Mejor que quede ahí en la nada porque es muy mala persona, desagradecido total con mi mamá”, cerró filosa.

Noelia La Gata reveló el dramático pedido de ayuda que le hizo Emma Vich antes de entrar a Gran Hermano

Noelia La Gata ingresó a la casa de Gran Hermano, Telefe, como amiga de Emmanuel Vich, relación de amistad que lleva largo tiempo.

Lo cierto es que tiempo antes, la cantante contaba el drama que vivía el cordobés y el desesperado pedido de ayuda que le hizo en un momento, cuando la llamó y le contó de una difícil situación de salud que estaba atravesando.

La cantante aseguró que el estilista lleva cinco meses lidiando con una situación límite en una entrevista que dio al ciclo A la Barbarossa, Telefe.

Según contó Noelia La Gata, Emma atraviesa un fuerte período de abstinencia, y en un momento él lo llamó a ella para contarle lo mal que la estaba pasando.

“Emma está en abstinencia, no sé si saben. Unos meses antes de entrar a la casa me llamó un día y me comentó que se estaba drogando y que se sentía mal. Y que, además, estaba en depresión”, afirmó Noelia.

Lo cierto es que estos días de la cantante en la casa dieron un poco de aire al día a día de Emma Vich después de lo que fue la angustia por su tirante relación con Furia.

Al momento de hacer su ingreso a la famosa casa, Emma se emocionó mucho al verla y ambos se fundieron en un gran abrazo y lágrimas.