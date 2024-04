La hermana de Furia dio detalles de la salud de la participante de Gran Hermano 2023

Posteo hermana de Furia sobre su salud.jpg

Así las cosas, y tras el agradecimiento virtual de Coy a todos los fanáticos por la preocupación por Juliana, la hermana de Furia charló también con Gastón Trezeguet en Se picó, su programa de stream en República Z junto a Laura Ubfal y Fefe Bongiorno, para llevar calma a todos.

“Hay que esperar, pero estamos tranquilos. Está todo bien… Ella siempre estuvo de diez. Su salud, perfecta. Son unos chequeos que le tienen que hacer”, aseguró de entrada Georgina Scaglione.

Al tiempo que aprovechó el programa para negar cualquier posibilidad de embarazo, tal como ya lo había hecho en su posteo al pedir que "no inventen noticias falsas" y asegurar: "No voy a ser tía. Fuckyyouimpeeecileeesssss", haciendo honor a su particular estilo.

Por último, Coy le explicó a Gastón Trezeguet que "el aislamiento no se rompe", así como confirmó que "Furia sigue en juego".

Embed

Nuevos detalles de la salud de Furia tras haber salido de la casa de Gran Hermano

En tanto, minutos después de la palabra de Georgina Scaglione, Laura Ubfal agregó información sobre la salud de Furia y su continuidad en Gran Hermano 2023 (Telefe).

“Furia venía haciéndose análisis de sangre, adentro de la casa. Se hizo chequeos y hay que hacer más estudios”, explicó la periodista.

Furia furiosa 2.jpg

Asimismo, detalló que "se habla de anemia. Se la ve muy delgada. En la casa comen mal… Hay preocupación. Va a salir y, por ahora, vuelve a entrar”.

Asimismo, un rato más tarde desde el noticiero de Telefe informaron que Furia está con una infección urinaria y que estos estudio debió hacerlos debido a que ciertos valores no le dieron bien, según posteó Bongiorno desde su cuenta de X.

Por último, reveló que "la casa está al tanto y ella está en ayunas" para hacerse nuevos análisis de sangre.