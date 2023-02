La hermana de Marcos de Gran Hermano 2022 mostró cómo es su habitación, dejando al descubierto detalles de su intimidad

En la habitación puede verse una cama con un acolchado a rayas. También, dos paneles blancos con fotos de Marcos en blanco y negro, en señal de apoyo. Seguramente, un regalo que ha recibido de parte de sus fans.

“Le están haciendo una pared en su habitación con las cositas que publicamos sobre él, los amo un montón”, describió la hermana del participante de Gran Hermano 2022 en el vídeo que compartió y que no tardó en hacerse viral.

Actualmente, Marcos Ginnochio es uno de los nueve participantes del exitoso ciclo de Telefe que continúa en carrera y, entre su manera dejugar y el apoyo que tiene afuera, se perfila a ser un firme candidato a ganar.

Embed

Marcos expuso una conducta antihigiénica de Julieta en Gran Hermano 2022: "Está potente el olorcito"

Marcos Ginocchio protagonizó una momento muy divertido en la casa de Gran Hermano 2022. El salteño expuso un conducta antihigiénica de Julieta Poggio en el reality de Telefe.

Todo sucedió en el cuarto cuando Nacho Castañares levantó una prenda de ropa en el piso. "¿Qué es esto?", dijo el joven de Almagro, mientras sostenía una media sucia.

"¡Está potente el olocrito a pata de la Juli!", exclamó Marcos. "¿Qué pata...? Yo no dejé mis medias", acotó Disney, en su defensa. "Tus medias!", insistió el salteño. "¿Las que están ahí? No, esas no son mis medias", remarcó la joven.

Esta no es la primera vez que acusan a la muchacha de tener una actitud desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. Hace unas semanas, los hermanitos la señalaron porque encontraron un almohadón manchado con materia fecal.