La hermana de Susana Giménez reveló cómo está hoy su hijo, a 9 meses del accidente que lo dejó en coma

Carolina Giménez Aubert y Paquito 1.jpg A 9 meses del accidente automovilístico que le arrebató la vida a sus abuelos y lo dejó en coma a él, hoy Paquito Linder descansa junto a su familia en Uruguay.

“Lo vivimos con tranquilidad. Creo que lo más difícil fue el fin de año, porque las fiestas me resultaron muy movilizadoras. No podía parar de pensar, ‘guau, tengo a mi hijo acá, conmigo’. Pasaron nueve meses y todavía me sorprendo de tenerlo a Francisco a mi lado. Por eso la Navidad la viví como un regalo, como una bendición”, confesó Carolina Giménez en una profunda charla con la revista Hola!.

Al tiempo que subrayó: “Me cambió la cabeza a tal punto que no lo puedo explicar. Me di cuenta de que es muy loco el modo en que vivimos, tan desconectados de lo que realmente es esencial. Pero, cuando atravesás una situación límite como la que pasamos nosotros, de repente se te reordenan todas las prioridades y ves la vida de forma muy distinta”.

Susana Giménez con sus hermanos y sobrinos nietos.jpg

Cómo está hoy Paquito, el hijo de Carolina Giménez Aubert

Según la hermana menor de la diva de los teléfonos, Paquito “Está muy bien... Los chicos procesan estas cosas de modo diferente a los adultos. Creo que todo se va a ir reacomodando con el tiempo”, explicó.

Asimismo, Carolina Giménez Aubert agregó que “Él tiene a su familia paterna y parte de sus amigos en Uruguay y yo tengo a mis hermanos, con lo cual no vamos a perder esta conexión con ellos".

Carolina Giménez Aubert y Paquito 2.jpg Paquito, el hijo de Carolina Giménez Aubert de 11 años, junto a su madre y su hermana en las playas uruguayas.

En tanto, reveló que su hijo "Fue al cementerio, donde están los abuelos, y ya pasó por el lugar del accidente. Obviamente, le cuesta un montón todo eso y extraña muchísimo a sus abuelos, pero está aceptando las ausencias”.