La hija de Roberto García Moritán tras los pasos de Pampita: debutó como modelo

“Seguramente porque como va a la escuela de arte de Cris Morena, Otro mundo, todo lo que tiene que ver con exposición ya lo tiene re claro”, señalaron.

La hijastra de Pampita realizó dos cambios de ropa y posó para la marca Cher Beauty por más de cuatro horas. La familia de la joven afirman que desde chica se quiere dedicar a esto y también a su pasión por el canto.

Delifna, la hija de Roberto García Moritán: "Voy armando mi propio camino"

Delfina remarcó que tanto Pampita, como Roberto y su madre Milagros la apoyan en cada paso: “Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino. Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”.

“Cuando le escribieron a mamá para convocarme no lo dudé. Me da un poco de vergüenza, pero también me divierte”, dijo la joven emocionada por este gran comienzo en su carrera.