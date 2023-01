La historia del novio de Sole, la hija de Tití Fernández que murió en el mundial de Brasil 2014

"Luisito tiene una historia muy particular, era el novio de mi hermosa Sole, el problema era que Ñora le había dicho a Solé que hasta que no estuviera segura no le presente a nadie más. Un día antes del accidente fatal Sole me dijo que iba a conocer a un chico con el que está estaba hablando, la verdad pensé que había conocido a alguien en Río de Janeiro y me lo iba a presentar en San Pablo, no, Luisito viajaba al día siguiente y nos íbamos a encontrar los 3 e íbamos a estar juntos hasta el final del mundial", relató en un posteo Tití Fernández.

titi fernandez soledad.jpg

Y recordó: "El accidente hizo que eso no ocurriera, a Luisito lo conocí en una circunstancia muy difícil. Sole por el accidente había terminado muy golpeada y mi querido Dr. Guillermo Bortman me aconsejó que lo mejor era velarla con el cajón tapado. Nora quería verla por última vez, se lo imploró a Guillermo entonces hicimos una ceremonia íntima, sólo nosotros y sus hermanos, algo ocurrió que cambió todo, afuera del velatorio estaba Luisito llorando pidiendo por favor poder entrar para verla por última vez".

"Le explicó que era su novio, que viajaba para estar con nosotros en Brasil, Mara fue a verlo entendió la situación y le permitimos entrar, fue una comunión íntima en la que participamos, padres, hermanos y Luisito, desde ese día Luisito es nuestro hijo", siguió Tití.

Y cerró: "Te amamos Luisito, quiero que lo sepas, pasaron 8 años y medio y seguís queriendo a mi hija como antes. Por siempre Luisito, sos familia. Te amamos!!! @tuero9 es Luisito".

A lo que el joven comentó muy emocionado: "Gracias a ustedes que desde el primer y mas doloroso momento de la vida me abrieron las puertas de la familia. Los quiero con todo mi corazón".

titi fernandez.jpg

Desgarrador mensaje de Tití Fernández a 8 años de la muerte de su hija

La hija de Tití Fernández, Soledad Fernández, falleció en julio de 2014 durante el mundial de Brasil en un accidente automovilístico en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte.

Al cumplirse el sábado 2 de julio 8 años de aquel fatal día, el periodista deportivo compartió un sentido posteo en Instagram para recordar a su amada hija y reveló cómo le contó la trágica noticia a su esposa, Nora.

"Hoy hace 8 años, estaba en Bello Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo, nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un “chau pa, hasta mañana”, pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil y me dio la peor noticia que recibí en mi vida, que hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole", comenzó su triste recuerdo Tití.

"Imposible describir lo que sentí, me paralice, empecé a a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad, que locura amigos, Nora en Miami con la familia del Mono Burgos y Sergio George, yo sin saber que hacer, el accidente había sido a 180 km, por suerte apareció la generosidad de mucha gente que se puso a disposición, con el vice consul Mariano Guida, Noelia Real, el Negro Saccone, Carneiro y Rambert un productor y un equipo médico (tenían miedo que me pasara algo) arrancamos para Oliveira", siguió.

"Había un problema grande, había que ver cómo se lo decíamos a Nora, hablé con mi a querido amigo él Dr Guillermo Bortman que consiguió que le dieran unos tranquilizantes a Nora antes de que yo la llamara, tuve que mentirle, decirle a que había tenido un accidente, que estaba muy complicada, pero que la íbamos a trasladar en un avión sanitario y la iban a sacar adelante", amplió el periodista deportivo.

"Tuvieron que sacarle el chip del teléfono porqué la noticia estaba en todos en los medios y no quería que se enterara, todo muy difícil, pude cambiarle el pasaje para a que vuelva y Natàlia George y el mono Burgos viajaron con ella, el viaje fue interminable, fue muy duro lo que viví desde que llegamos al hospital adonde estaba Sole. No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerte, hacer todos los trámites para poder traerla a Bs As, mucho dolor, horas sufridas que me van a acompañar toda la vida", profundizó Tití Fernández sobre ese fatal momento.

Y cerró: "En una reunión había conocido a @marianorecaldeok que era presidente de Aerolíneas, de por vida voy a agradecerle todo lo que hizo para que pudiéramos trasladar a Sole esa misma noche. Otro día les sigo porqué ahora no puedo. Sole, amor, Ya pasaron 8 años y cada día te extrañamos más #teamamos #nuncatevamosaolvidar".