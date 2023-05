La historia de Gonzalo Goette: el youtuber que nació en un barrio de Ezeiza y triunfa en Miami

El desafío consistía en elegir chicas al azar en la vía pública para jugar "piedra, papel o tijera". Si él ganaba obtenía el derecho a besarla, pero si ocurría lo contrario recibía un golpe en la mejilla. Hoy esos videos ya acumularon más de 25 millones de reproducciones, y su vida es muy diferente.

"Mi familia aceptó mi faceta de youtuber y me apoyó sin problema. Esto era algo totalmente fuera de lo normal, pero nunca dudaron de mí. Honestamente no hacía otra cosa paralela a los videos. Me dediqué 100 % a eso. Eso era lo que realmente me gustaba", contó en una entrevista.

"Cuando me empezó a ir muy bien inicié algunos negocios y me di cuenta que tenía talento para eso. Ahora estoy en Miami y no sé si regresaría a la Argentina. Siento que tengo que estar acá. Con toda la plata que gané me di varios gustos, como autos de alta gama y relojes. También tengo debilidad por la ropa buena", añadió sobre el éxito que tuvo.

Primiciasya3.JPG

Goette, que recuerda con mucho cariño y nostalgia sus épocas como youtuber, sostuvo que todavía le faltan muchos sueños por cumplir. Sin embargo, desde que se instaló en Estados Unidos se dio varios gustos y logró progresar para asegurarse un buen futuro.

Fue un amigo el que lo convenció de mudarse, y no se arrepiente de haberlo hecho. "Los primeros meses fueron fantásticos, la adaptación fue buena. Yo con esta vida me divierto. Quiero vivir experiencias inolvidables y me ocupo de que eso suceda. Además hago negocios a través del celular y se los enseño a otras personas, porque están al alcance de cualquiera. Creo que la motivación, las ganas de ayudar y demostrar que si yo pude salir adelante viniendo de un barrio normal y familia de clase media, cualquiera puede hacerlo. Y mucho más hoy con las herramientas digitales que tenemos, o las computadoras y los celulares", comentó.

Para finalizar, contó cómo es su nuevo trabajo: "A las personas les explico que pueden generar dinero sin moverse de la casa. Creé una comunidad que se llama 'De0a100', donde propongo negocios en dólares. Un ingreso en esa moneda te cambia la vida. En mi academia ya hay chicos jóvenes que generaron bastante y no lo pueden creer. Me llena de orgullo y felicidad que apuesten al progreso. También les hablo de la constancia y la disciplina, porque todos nos desmotivamos en algún momento".