La historia que logró conmover hasta las lágrimas a Carina Zampini en su vuelta a la TV

"Mis hijas me llevaron a tomar esta decisión...", explicó la mujer, sumamente movilizada al hablar de su familia. "Es algo que siempre quise hacer. Mis hijas me impulsaron a ir por mis sueños", agregó.

"No, no me hagas esto", le dijo Carina y le dio un fuerte abrazo a María Ángeles. "Hay que ir por los sueños y siempre, de alguna manera, se consiguen", remarcó la conductora y retomó el curso del programa.

El emotivo llanto de Carina Zampini al recordar a Gerardo Rozín: "Duele que se haya ido tan joven"

Tras un tiempo fuera de la televisión, Carina Zampini está pronta a regresar con a la pantalla del Trece. Desde el próximo lunes 17 de abril se pondrá al frente de la conducción de Pasaplatos, un nuevo programa que buscará al mejor cocinero.

Y en ese contexto la actriz pasó por Socios del espectáculo para promocionar su vuelta a la pantalla, donde terminó recordando emocionada a Gerardo Rozín a algo más de un año de su muerte.

La actriz debutó como conductora de la mano del recordado productor y creador en La peña de Morfi (Telefe), con quien trabajó durante algún tiempo haciendo una efectiva dupla. Así, al ver aquellas imágenes del primer programa juntos, Zampini dejó fluir sus emociones. “Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica", confesó.

Y agregó: “Para mí fue todo un desafío y decidí jugármela y aceptar las críticas si me salía mal”, tras relatar cómo se generó la propuesta de Gerardo Rozín por aquel entonces que la convertiría luego en una afianzada conductora televisiva.