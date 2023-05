La imagen del novio de Julieta Poggio con otra mujer que volvió a despertar rumores de separación

"Esas capturas son todas mentira. ¿Qué se piensan? Que yo no sé cómo habla mi novio. Entonces, porfa no me lo manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados", agregó.

Sin embargo, hace poco, el novio de la ex participante de Gran Hermano 2022 compartió un video en el que se lo ve con otra chica y no es la modelo. En la historia de Instagram que publicó, Lucca está almorzando con una rubia frente a un lago. “Antes de la vuelta”, escribió. Hasta ahora Julieta Poggio no emitió opinión al respecto.

Historia Lucca Bardelli.jpg

El llamativo mensaje de Julieta Poggio que sigue alimentando los rumores de crisis con Lucca Bardelli

Los rumores de crisis entre Julieta Poggio y su novio Lucca Bardelli volvieron a instalarse luego de que la ex participante de Gran Hermano 2022 publicara una historia con un mensaje que podría ser para Bardelli.

Hace unos días, la modelo hizo una presencia en un boliche y aprovechó la situación para subir una foto con su novio y despejar dudas de crisis. Escribió "Mi segunda" con un emoji de corazón blanco en la foto que aparece con Lucca, quien está dándole un beso.

Mensaje Ig Julieta Poggio.jpg

Sin embargo, ahora, la influencer compartió una frase que alimentaría las especulaciones de separación: "Estoy en un momento de mi vida donde solo quiero y necesito rodearme de cosas y personas que me hagan bien, fuera las malas vibras".

Hace unos días, en Cortá por Lozano (Telefe), el programa de Vero Lozano, Julieta Poggio había revelado que a su novio no lo estaba viendo mucho, dejando entrever una posible crisis de pareja. "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho", había contado la joven, al responder una pregunta de Vicky Xipolitakis, quien le había preguntado cómo iba su relación con Lucca.