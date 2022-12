La impactante revelación de Jorgelina Cardoso sobre el momento más duro de Ángel Di María en la Selección

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Cardoso apuntó contra los periodistas que criticaron a su marido y a la Selección. "Hay muchos que han pasado todos los límites con las críticas. Algunos pedían su renuncia o decían: 'no sienten la camiseta'", señaló.

La botinera reveló por qué decidió hacer una lista de aquellos que cuestionaron a su pareja. "No tengo buena memoria. Por eso, cuando empezaron a ser muchos, dije: 'Yo los voy a anotar'", comentó.

"Es por Ángel porque después le armo yo las notas. La mayoría me escriben a mí para pedirme que les gestione la nota y más de una vez lo escuché llorar solo. Es ahí donde me lleno de ira", agregó.

Por último, Cardoso mencionó que, en muchas ocasiones, ella se encargó de levantarle el ánimo al jugador. "Cuando no lo llaman para la Selección, yo le he dicho: 'Vos no podes estar sufriendo por esto'. Yo sabía que él tenía mucho más para dar", concluyó.

Ángel Di María

"Me destruye el alma": La hija de Di María fue atendida de urgencia en Qatar

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, compartió la tristeza de tener que haber atendido a su hija Pía en un sanatorio de Qatar donde se encuentran compartiendo con el deportista la Copa del Mundo.

En el marco de la final que Argentina deberá disputar el próximo domingo contra Francia, la hija de Ángel Di María generó gran preocupación.

Su mamá Jorgelina Cardoso mostró en su cuenta de Instagram el momento en el que la pequeña fue atendida por una enfermera. Allí le tomaron la presión, le revisaron los signos vitales y la auscultaron.

La esposa de Ángel Di María contó en la historia que “la nena conoce todos los hospitales del mundo”. En ese sentido, expresó: “Me destruye el alma”.

Cabe recordar que Ángel Di María y Jorgelina Cardoso habían atravesado un durísimo momento con su hija mayor, Mía. La nena había nacido con seis meses de gestación y sus primeros días fueron muy delicados.