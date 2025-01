La impensada confesión de Giuliano sobre Jenifer tras su encuentro íntimo en Gran Hermano 2024

“A mí siempre me gustó Jeni, pero cuando Jeni se va de la casa, la conversación fue ‘bueno, cuando salgas vemos afuera’. 'Yo ya sé que acá no te vas a quedar rezando', me había dicho ella y yo le había respondido: 'Y.. no, viste cómo soy'. El detalle fue que no sea con Chiara”, expresó el eliminado del reality.

En ese contexto, la conductora Georgina Barbarossa le consultó: "¿Vos te bancás una pareja abierta?". “Ahora yo tengo novia. Tuve que encerrarme en el reality más grande del mundo para que yo me enamore”, confesó Nano.

"¿Siempre te enamorás así?", le preguntó la presentadora. “Me había pasado una sola vez en mi vida, con la mamá de mi hijo. Esta es la segunda vez que me sucede que no puedo dejar de pensar en esta persona”, se sinceró.

Embed

Gran Hermano 2024: el letal comentario de Jenifer frente a Chiara tras la eliminación de Nano

El declarado enfrentamiento de Jenifer Lauría y Chiara Mancuso quedó expuesto desde el comienzo de Gran Hermano 2024 (Telefe) en diciembre pasado, cuando Giuliano Vaschetto coqueteó con las dos aunque finalmente concretó con la primera.

Claro que tras su eliminación, la segunda lo consoló y también hubo algo entre ellos... hasta que Jeni regresó al reality y Nano inmediatamente hizo de todo para reconquistarla -aunque ella había jurado vengarse-, instalando así una feroz guerra entre las dos mujeres.

Así, tras la reciente eliminación del santafecino la mala onda entre Jenifer y Chiara quedó más expuesta que nunca. Tan es así que apenas horas después de la salida de Giuliano, Lauría charlaba en el baño con Sopa (Sofía) y disparó sin filtro: “No la quiero ni ver a Chiara”.

Embed

En tanto, cuando llegó la hora de cenar, mientras Telefe transmitía en vivo lo que ocurría dentro de la casa, pudo verse a Jenifer en la mesa con Chiara frente ella asegurando picante: “Igual, si me voy ya está, lo que quiero está afuera. Mientras tanto que disfrute, como lo hice yo cuando salí”.

Así las cosas, la ex de Centurión le dejó en claro a su archienemiga que pretende continuar su relación amorosa con Giuliano fuera del reality, quien comía con cara de pocos amigos. Vale recordar que, antes de la eliminación del domingo, la parejita tuvo intimidad a modo de posible despedida.