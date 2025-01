La importante decisión que tomaron Ángela Leiva y Chelo Weigdant luego de blanquear su romance

De esta forma, los dos dejaron en claro que se trata de una historia de amor muy apasionada. Pero como si eso fuese poco, lo cierto es que habrían sellado su amor con un tatuaje en conjunto.

Desde la cuenta de Instagram Lo Más Popu, publicaron una foto de Ángela y Chelo donde se puede ver que los dos llevan el mismo tatuaje en el cuello con la forma de un corazón.

Ángela Leiva y Chelo Weigdant tatuaje

La fuerte advertencia de Ángela Leiva tras denunciar a su expareja: "Si me llega..."

Ángela Leiva compartió hace unos días un desgarrador mensaje donde contaba que denunció a su expareja Mariano Zelaya, a quien acusó de ejercer violencia de género, y este lunes, en Corta por Lozano (Telefe), volvió referirse al acoso.

"Estoy segura de que él está obsesionado conmigo, lamentablemente. El mensaje que yo vengo a dejar acá hoy es que si me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar. Solamente eso voy a decir. Es así, Vero", expresó la exparticipante de Bake Off Famosos.

La cantante, además, reveló: "Siempre tuve miedo que me haga algo físico. Nunca me levantó la mano pero sí me dijo cosas horribles, como que si yo me separaba de él mi carrera se iba a ir a pique".

"Hoy no tengo una perimetral con él. Siempre se la rebusca para aparecer", remarcó Ángela.

En otra parte de la entrevista con Vero Lozano, relató sobre su exnovio y exproductor: “En 2018 empezó toda esta pesadilla con él. Ahí hice la primera denuncia contra él, me dieron una perimetral y luego se actualizó tres veces más. Dos veces en el 2019 y una más en el 2020. Nunca paró en querer censurarme, la persecución y el hostigamiento. En muchos trabajos ha llegado a mandar cartas documento, solo para molestar, sin ningún argumento. Y a veces vos sabés cómo es el medio, la gente no quiere tener conflicto”.