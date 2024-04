La incómoda pregunta que le hizo Santiago del Moro a Florencia en vivo en Gran Hermano

Tal parece que la pregunta incomodó por demás a Regidor e intentó pararle el carro. "¡Basta, Santi! Siempre la misma pregunta. ¡Basta! Ya pasó de moda ese chiste", disparó entre molesta y avergonzada, mientras que Nicolás acotó: "Nos estamos divirtiendo".

Fue allí cuando Santiago de Moro, con su calidez habitual, le explicó y le recordó a la participante que está dentro de un reality precisamente.

"Chiste, no. Es una relación. Los estamos viendo. Es Gran Hermano, tenemos 150 cámaras. Amo cuando me dicen cosas cuando tiene que ver con la vida privada, justamente en un programa en el que la vida privada no existe. Por eso firman un contrato. Básico, elemental, de este programa. Firman personas mayores de edad donde la intimidad no existe", sentenció del Moro y pasó a otro tema dando por terminado el cruce.

Nicolás sorprendió a Florencia en Gran Hermano con un romántico gesto por el día de su cumpleaños

Desde que Florencia Regidor ingresó a Gran Hermano (Telefe), Nicolás Grossman mostró un costado que mantenía oculto desde el reality ya que la joven lo enamoró completamente y ambos viven un intenso romance dentro de la casa.

Incluso, en la última fiesta que se realizó para los hermanitos, el joven le preguntó a Florencia si quería ser su novia y oficializaron su relación con un romántico beso de película frente a sus compañeros.

Así las cosas, este lunes la participante cumplió años dentro de la casa y para esta ocasión especial Nicolás decidió sorprenderla y se las ingenió para tener un romántico gesto con su nueva novia.

De esta forma, le cocinó un bizcochuelo y un budín. Para hacerlo aún más especial, utilizó dulce de leche para armar una decoración en ambas preparaciones y escribió el nombre de ella junto a un corazón.