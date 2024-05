La incómoda reacción de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña al aire tras un audio sobre su supuesto compromiso

Este martes, en Nadie dice nada, Nico y Flor vivieron un momento incómodo al aire cuando pasaron el audio de un seguidor del programa, que narraba que había ido a comprar un anillo de compromiso y esa situación se hizo viral.

"¿No lo escucharon? ¿Ustedes no van filtrando audios? Poné otro, Pulpo", exclamó el conductor. Claramente, la situación fue generada por la producción para sacar a la luz el gran paso que dieron Nico y Flor.

Embed

Las fotos que confirmarían que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron

Una de las parejas más populares del mundo del streaming, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, se habrían comprometido en Madrid en medio de su gira de Nadie dice nada, el programa de Luzu TV.

Resulta que Juariu, la investigadora 2.0 de las celebridades, encontró varias pistas que confirmarían la esperada noticia por los fanáticos de la pareja.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”, escribió Juariu en una de sus historias.

juariu 1_nico occhiato.jpg

Después subió dos historias una de una foto con un plano general y otra más en detalle en la que se ve a Occhiato en el local de Tiffany comprando un anillo.

juariu 2_nico occhiato.jpg

juariu_nico occhiato 3.jpg

Por último, Vicky Braier publicó otra historia que subió el dueño de Luzu TV en donde se ven varias fotos polaroids, y en una está la balarina mostrando el anillo a cámara.

juariu_nico occhiato 4.jpg