Nacho Castañares sorprendió al dar detalles de su romance con Coti Romero: "Estamos disfrutando"

"No hay noviazgo. Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo", fueron las palabras de la correntina en un móvil para LAM (América).

Tras estas declaraciones, Nacho fue abordado sobre el tema en el streaming de Telefe y reconoció: "No estoy saliendo con Coti. Si estoy compartiendo cosas con Coti. La gente nos ha visto en boliches, comiendo y en la historia de ayer. No estamos saliendo pero sí nos estamos viendo".

“Siento que no hay que ponerle ningún título porque somos dos personas que estamos disfrutando y viendo pero hasta ahí. Yo siempre me lleve bien, después por distinto motivos hubo momentos que no compartimos tanto y ahora si compartimos un montón de cosas", aclaró.

Por último enfatizó nuevamente en que no tienen intenciones de esconderse y concluyó: "No tiene por qué ser todo un misterio, si ven una historia juntos no es que queremos blanquear nada, si nos ven comiendo lo mismo, simplemente es un montón de momentos juntos".

Embed

Coti Romero confirmó su romance con Nacho Castañares: "Nos estamos conociendo"

Desde un móvil para LAM (América TV), Coti Romero habló este jueves de su romance con el ex Gran Hermano de la edición anterior, Nacho Castañares.

El conductor Ángel de Brito ni bien comenzó la entrevista la felicitó por el noviazgo. "No hay noviazgo. Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo", le respondió.

"A mí no me mientas. Ya tenés una ventaja porque ya convivieron", le dijo el presentador. Y Pepe Ochoa acotó: "Están tan hasta las manos Nacho y Coti que contestan las mismas cosas en las notas, entonces ya está. Es oficial".

"¿Debaten que van a subir a las redes?", le consultó Ángel. "No, eso está bueno, porque no nos importa mucho lo que puedan llegar a decir", aseguró Romero.

Luego, Ochoa le preguntó por la ex de Nacho, La Tora: "¿Qué pasa con La Tora, porque entiendo que se la llevan los demonios?". "No, nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo, los dos hemos pasado por cosas. Ella ya tuvo una relación. Yo la consideraba una amiga. Uno no elige qué sentir en ciertos momentos. Mis amigas realmente son las que conozco de los cuatro o cinco años".