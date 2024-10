La incomodidad de Vero Lozano al hablar del regreso de Susana Giménez y sobre una posible entrevista a la diva

"Me atoré cuando vino la propuesta, con mi programa, los tiempos, mi casa, la vida, así que les dije a los chicos déjenme probar", al tiempo que confesó: "¡y me re copé!".

A pesar de las muchas horas de grabación, Lozano también confió que hace malabares para no desaparecer de Cortá por Lozano. "Cuando puedo, mecho con mi programa, hago móviles desde ahí y estoy repartiéndome para no abandonar mi programa que lo amo también", aseguró y coincidió con el resto de los integrantes en la buena onda que hay entre ellos.

Y mientras admitió que Callejero Fino y Camila Homs la sorprendieron por lo bien que cocinan, no dejó de confiar en sus preparaciones al ser consultada si se ve en la final. "Como en el fútbol, paso a paso, tranquila. Yo me veo transitando el programa", deslizó mientras reconoció que "hay gente más talentosa en el programa, con más habilidad y conocimiento, pero bueno... no sé", dejando abierta su expectativa de seguir avanzando en la competencia.

En tanto, sobre la reciente vuelta de Susana Giménez a la pantalla de Telefe luego de cuatro años, Vero Lozano contó que la vio "súper bien". "A mi me encanta ella. Es canchera, es natural, es una marca registrada Susana conduciendo", la describió.

Pero la cara se le transformó ante la consulta de cuándo llegará la entrevista con la diva que el año pasado concedió notas a varios medios y programas, pero justamente al de ella, que no es otra que la actual mujer del ex de la famosa conductora, no. "Preguntale eso a ella, que siempre me preguntás a mí. A mí me encantaría", concluyó tajante y con una sonrisa forzada.

Bake Off: Vero Lozano se burló de manera desopilante de la eliminación de Karina Jelinek

Esta semana, Karina Jelinek se convirtió en la primera eliminada de Bake Off Famosos. Antes de irse, la modelo increpó al jurado para saber por qué le tocaba a ella dejar el programa.

"Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor", lanzó la morocha.

"Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia", le explicó Damián Betular.

En la emisión del martes en Bake Off, Verónica Lozano tuvo que usar la misma estación que le había tocado a Karina. Fiel a su estilo, la conductora hizo referencia -en clave de humor- al intercambio de la modelo con el jurado.

"Me mareo, me mareo. Jurado, ¿por qué? Justifique por qué me echaron", exclamó la figura de Telefe, imitando a su ex compañera. "Ojo, Vero que no seas la próxima", le dijo Wanda Nara. "Sí, yo le pongo humor porque me da miedo", reconoció la animadora.