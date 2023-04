La increíble reacción de Fede Bal al cruzarse con una escultura que ayuda a conseguir pareja: "No se puede..."

De recorrida por las calles de Munich, Alemania, el conductor pasó por delante de una escultura típica que ayuda a los hombres a conseguir pareja.

“Llegamos acá y encontramos esta escultura, que es muy importante”, dijo Fede Bal, dándole pie a la guía Julieta a explicar a qué se refería. “Esta es Julia, Julieta como la conocemos en castellano, y es un regalo de la ciudad de Verona a Munich”, dijo la especialista de la zona, en referencia a la protagonista de la obra de William Shakespeare.

Y agregó: “Y si te fijás, tiene una parte del cuerpo especialmente brillante porque la historia dice que los que quieren conseguir pareja, los varones, tienen que venir y tocar esa parte. Y las mujeres, tienen que poner una rosa o una flor bajo el brazo”.

A lo que Fede comentó pícaro: “Yo no estoy para tocarlo, vengo con problemas medio de romance”. Y la guía reconoció: “No te preocupes, que acá en Alemania también nos enteramos”, señaló la guía turística. Y el conductor añadió: “Ah, ¿sí? ¡No puedo escapar de ningún lado!”.

Carmen Barbieri acusó a Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, de filtrar mensajes con los periodistas

Tras conocerse los detalles tremendos de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri habló y reveló el motivo por el que no puede hablar con la ex de su hijo.

La conductora de Mañanísima, Ciudad Magazine, sostuvo que le gustaría enviarle un mensaje a Sofía pero que no lo hace ya que luego lo filtra con la prensa. Además, contó cómo está ella y Fede con este tema.

"Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo", dijo Carmen Barbieri en diálogo con el ciclo Implacables, El Nueve.

Y contó del diálogo que tiene con su hijo: "Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste"

Sobre el final, admitió por qué no le envía un mensaje a Sofía Aldrey: "Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia".