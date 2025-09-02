La increíble sorpresa de Mica Viciconte a su hijo Luca: las fotos del encuentro con Messi y Rodrigo de Paul

Mica Viciconte provocó sorpresa en las redes sociales al compartir una publicación donde mostraba el encuentro que tuvo su hijo Luca Cubero con nada más y nada menos que Lionel Messi.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El pequeño Luca, hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, vivió un momento que quedará grabado en su memoria para siempre. Las fotos.
Mica Viciconte provocó sorpresa en las redes sociales al compartir una publicación donde mostraba el encuentro que tuvo su hijo Luca Cubero con nada más y nada menos que Lionel Messi.
A través de su perfil de Instagram, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) manifestó su emoción por el momento que vivió el nene de 3 años. “Sueño cumplido”, dijo ella.
“Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón”, escribió Mica este lunes por la noche junto a las fotos en las que se lo ve al pequeño con Leo, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.
Luego, Viciconte reveló cómo se les dio esta oportunidad. “Gracias a Fabián Cubero, pudo estar en la concentración de la Selección argentina en la AFA y conocer a sus ídolos”, explicó para dar cuenta de que el encuentro se pudo concretar gracias al papá de su hijo.
“La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”, fueron las palabras con las que Mica cerró el posteo que subió a sus redes.
De inmediato, la publicación recibió más de 150 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios. “Tiene la mejor foto de su vida con la sonrisa del capitán”, dijo una usuaria. “Está feliz, nunca lo vi sonreír así”, escribió otra persona por la felicidad de Luca.
Hace unos días, Mica Viciconte despidió a Carlos Cubero, su suegro, con un emotivo mensaje en redes sociales que reflejó el vínculo especial entre él y su hijo Luca.
En medio del dolor, Mica se sumó a las despedidas de su pareja, Fabián Cubero, así como de Allegra e Indiana, y compartió en Instagram una foto del pequeño junto a su abuelo y su abuela Ángela, acompañada de un breve pero sentido texto.
“Gracias por tanto amor. Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste. Estás en nuestros corazones, y sabemos que, desde otro lugar, nos seguirás acompañando”, fueron las palabras que eligió para recordar a Carlos.
Horas antes, fue el turno de Fabián, su hijo, quien expresó el profundo dolor que le provoca la pérdida, pero también la tranquilidad de haber compartido tantos momentos junto a su padre. En medio del sufrimiento, quedó claro el legado de amor y recuerdos que dejó en su familia, un recuerdo que permanecerá para siempre.