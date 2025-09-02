La increíble sorpresa de Mica Viciconte a su hijo Luca: las fotos del encuentro con Messi y Rodrigo de Paul

“La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”, fueron las palabras con las que Mica cerró el posteo que subió a sus redes.

De inmediato, la publicación recibió más de 150 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios. “Tiene la mejor foto de su vida con la sonrisa del capitán”, dijo una usuaria. “Está feliz, nunca lo vi sonreír así”, escribió otra persona por la felicidad de Luca.

Messi

Mica Viciconte rindió homenaje a Carlos Cubero con una emotiva colección de momentos junto a su hijo Luca

Hace unos días, Mica Viciconte despidió a Carlos Cubero, su suegro, con un emotivo mensaje en redes sociales que reflejó el vínculo especial entre él y su hijo Luca.

En medio del dolor, Mica se sumó a las despedidas de su pareja, Fabián Cubero, así como de Allegra e Indiana, y compartió en Instagram una foto del pequeño junto a su abuelo y su abuela Ángela, acompañada de un breve pero sentido texto.

“Gracias por tanto amor. Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste. Estás en nuestros corazones, y sabemos que, desde otro lugar, nos seguirás acompañando”, fueron las palabras que eligió para recordar a Carlos.

Horas antes, fue el turno de Fabián, su hijo, quien expresó el profundo dolor que le provoca la pérdida, pero también la tranquilidad de haber compartido tantos momentos junto a su padre. En medio del sufrimiento, quedó claro el legado de amor y recuerdos que dejó en su familia, un recuerdo que permanecerá para siempre.