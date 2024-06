La indignación de Furia de Gran Hermano por una pregunta incisiva sobre sus ataques de ira

Juliana indicó que, en ocasiones, ella generaba "show" para el reality y muchas de sus reacciones respondían a ese objetivo. "Algunas personas lo entendían y otras no", afirmó, en referencia a sus compañeros. "Podes tener ganar de soportar a una pesada como vos, todo el tiempo gritando, y otro día no", señaló la conductora.

La entrenadora de crossfit no escondió su disconformidad y su rostro se transformó. "Mirá que yo soy muy arriba, pero llega un montón que digo: 'dale, boluda, terminala", remató.

Embed

La fuerte advertencia de Furia de Gran Hermano a las autoridades de Telefe

A pocos días de haber dejado la casa de Gran Hermano, Furia está pensando en su futuro en los medios. Con ese objetivo, la entrenadora de crossfit sabe que tiene que redefinir su vínculo con Telefe.

En una charla con sus fans, Juliana Scaglione anticipó que tiene previsto reunirse con las autoridades del canal para poder discutir su contrato y tener mayor libertad para cerrar acuerdos comerciales por fuera.

La entrenadora no descarta poder alcanzar un entendimiento con los directivos de Telefe. "El contrato se puede romper, lo rompen ellos o lo rompo yo, pero primero me voy a sentar a hablar con ellos, de manera cautelosa y tranquila", señaló.

Al finalizar, Furia dejó entrever que podría ventilar detalles polémicos de Gran Hermano que podrían generar controversia."Ellos todavía no sabe que no sé muchas cosas. Todavía no puedo hablar", sentenció.