A lo largo de este desafío, los famosos deberán cocinar un plato diferente cada día con el objetivo de ganar el delantal dorado para obtener inmunidad durante una semana y recibir un premio de 200 mil pesos.

Y este domingo, tras preparar su plato de canelones y una entrada solicitada a último momento por los jurados, Mery del Cerro quedó fuera de la competencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

El enojo de Mery del Cerro

Damián Betular le criticó a la modelo que su preparación no había estado a la altura como para poder continuar. Luego de esto, ella tuvo que subir al balcón y perdió su oportunidad de obtener su delantal dorado.

Molesta con que no hubieran valorado su esfuerzo, Mery arrojó: “Por primera vez siento que quizá es un poco injusto y que no sé si me merezco ser la primera en subir”.