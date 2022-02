¿Por qué lloró Mery del Cerro en MasterChef Celebrity?

“Mery, primero te felicito porque hiciste un gran esfuerzo y me gusta todo. El sabor de la empanada, con los pocos ingredientes que tenías, están muy bien. Viene por acá”, arrancó diciendo Martitegui.

Luego Betular agregó: “Estoy muy feliz de este crecimiento tuyo, está bien encaminada. Esto demuestra que te importa, y mucho, llegar lejos”.

Y De Santis cerró: “Me encanta la masa. Este plato, realmente, les pasa el trapo a todos”.

Por su parte, Mery del Cerro contó el porqué de sus lágrimas: “Estoy muy sensible. Vengo estudiando mucho y que me digan estas cosas, me emociona”.

Embed

El tremendo apodo que se pusieron a Mery del Cerro en MasterChef

Mery del Cerro fue ganando confianza en su forma de cocina en MasterChef Celebrity. De malos platos que criticaron los jueces Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular pasó a brillar y recibir un extraño apodo.

En un plato libre, la ex Casi Ángeles decidió preparar un carré de cerdo con salsa de manteca y miel, ensalada coleslaw, peras caramelizadas y boniato que deslumbró a los tres cocineros.

“El carré está espectacular”, le dijo Martitegui. “Estaba midiéndolo mucho con el termómetro porque tenía miedo de que se me pasara”, admitió la actriz.

“Pero, ¿a qué temperatura querías llegar?”, quiso saber el cocinero. “65″, respondió del Cerro. “Te ganaste mi corazón”, la volvió a elogiar él. “La salsa también está espectacular. El plato no cierra, pero eso está muy bueno”, indicó el chef.

Santiago del Moro, entonces intervino y dijo: “no es un plato que tenga buenas devoluciones” y le dijo “sos Miss…” y ella completó la frase: “Miss Cerdo”.