La indignación de Susana Giménez con un "Susano" por una actitud que no le gustó nada

En ese instante, Susana le dijo a uno de los Susanos, Daniel Romero, que tenía que acompañar a Úrsula en su salida. Sin embargo, el asistente desoyó la indicación y fue con la conductora hasta el escritorio.

"Si yo te digo que la acompañes, lo hacés”, el recriminó la diva de los teléfonos al muchacho. El momento fue incómodo al aire y las redes no tardaron en reaccionar.

“Le dieron mal las indicaciones”; “La dejaron a Úrsula plantada en el escenario”; “El Susano se quedó tieso ante Susana”; “Qué papelón protagonizaron ambos”; “Fue culpa del chico, Susana le dijo que acompañe a Úrsula y él la ignoró”; “¿Y dónde estaba Licha?”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

El incómodo momento que pasaron Cristian Castro y su novia con Susana Giménez

En la noche del domingo, Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez visitaron el ciclo de Susana Giménez en Telefe. La pareja habló sobre su historia de amor y también recordó la dura crisis que atravesó.

La charla derivó en uno de los escándalos que atravesaron los invitados: la filtración de unos polémicos mensajes. “Un día me llamó mi vieja y me dice ‘escuchá los audios que acaban de salir de Mariela’. Ella se largó a llorar, pero bueno... terminamos. Claro que me enojó por eso”, señaló el artista mexicano.

“Yo la entiendo, estaba enojada... La entiendo dijo cosas bravas como que estabas gordo”, le recordó la diva al cantante. Al escucharla, Castro se lo tomó con humor y respondió: “¡Ah, mirá!”.

Entre risas, Susana arrojó: “Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas. Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica”, enumeró. “Qué picante, Susana”, acotó el músico. Y tratando de cerrar el tema, la conductora miró a Mariela y remató: “Pero bueno, vos le perdonaste, vos le pediste perdón después que viste los audios, el quilombo que se armó”.