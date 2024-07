La inesperada actitud de Fátima Florez con Norberto Marcos ante una posible reconciliación

En ese momento, fue Daniel Ambrosino quien fue al hueso y le preguntó: “¿La puerta no la cerrás?”, obteniendo un “no, por supuesto que no” como respuesta. En tanto, Luis Bremer fue por más, queriendo saber si los hombres que vinieron luego de él la cuidaron con el mismo cariño que él lo hizo durante 20 años.

“No soy quién para decirlo. Son cosas distintas, el trabajo y el amor. No tiene que ver una cosa con la otra. Si bien el trabajo también hay que hacerlo con amor, y cuanto más amor le pongas mejor van a ser los resultados, partiendo de esa base, cuanto más amor le pongas a la situación mejor van a salir las cosas, si eso es así, la ecuación va a dar que la persona que la ama es la que mejor le va a hacer en el trabajo”, respondió contundente para referirse a Guillermo Marín, actual productor artístico de Fátima.

En tanto, mientras el móvil avanzaba, Ambrosino sorprendió a Marcos leyéndole un mensaje que Florez le envió en pleno aire donde, tras las declaraciones del productor, Fátima expresó a través del WhatsApp del periodista de América: “Me gusta la armonía, no sé convivir con el conflicto”. ¿Se viene la reconciliación?

El particular video donde Fátima Florez reacciona a las versiones de obsesión con Lionel Scaloni

En los últimos días Fátima Florez se vio envuelta en una gran polémica por postear en sus estados de WhatsApp distintas fotos del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

Esto trascendió y obviamente disparó la versión de que la humorista se encontraba "obsesionada" con el exitoso DT, que acumula 4 títulos al frente del seleccionado nacional.

En este sentido, Fátima Florez enfrentó estos trascendidos con un llamativo video que subió a su cuenta de Instagram, donde personificada como Susana Giménez habló de Scaloni y reconoce que "es lindo".

"Susana fans de la Scaloneta", expresó con humor en su posteo la actriz. Y luego en el video se escucha que le preguntan: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensas de lo de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”.

A lo que la humorista, poniéndose en la piel de la diva, comentó: “Eh... No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”.

Y remató picante con una golosina en la mano: “Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”.

Cabe recordar que Lionel Scaloni está casado con la española Elisa Montero, madre de sus hijos, Ian y Noah.

