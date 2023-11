La inesperada confesión de Cande Tinelli que emocionó a Marcelo en el Bailando 2023

“Ser abuelo debe ser algo hermoso en la vida, ojalá algún día me toque a mi porque seria maravilloso”, expresó el conductor y Ruggeri deslizó: “Bueno ahora que Cande se casa por ahí…”.

Cande Tinelli streaming del Bailando

En eso, Marcelo llamó la atención de su hija y lanzó: “Si pero no se si ha pensado. No sé ahora que la tengo a mi hija, le digo a Ruby, porque yo le digo Ruby, que lindo debe ser para ellos ser abuelo y a mi algún día me encantaría ser abuelo”.

“¿Te gustaría ser abuelo?", remarcó la novia de Coti Sorokin y el conductor reafirmó su deseo. "¿En sus planes está ser mamá?", retrucó ilusionado.

Fue ahí, que la joven dejó a todos sin palabras y confesó: "No se, después del casamiento capaz…".

Marcelo Tinelli reveló los secretos de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Cande Tinelli y Coti Sorokin sortearon una pequeña crisis y después de la reconciliación y parece que el próximo año tienen decidido dar un gran paso en sus vidas, y que los unirá aún más y para siempre.

Según contó el propio Marcelo Tinelli el miércoles en el Bailando 2023, su hija de 32 años se casará con el cantante el próximo año y dio detalles de dónde y cuándo será.

El conductor dio contó que su hija se casará con el músico el próximo año. “Se casa mi hija, se casa mi primera hija, están todos invitados, ya lo voy a hacer formal”, sorprendió Marcelo.

Y dio más detalles de dónde y cuándo será la gran boda: “Mi hija se casa en Uruguay, en marzo. Se va a casar en la casa nuestra en Uruguay, los primeros días de marzo”.

"Me he enterado que no sólo el juez de paz te puede casar sino que el alcalde de la ciudad también está habilitado si uno lo pide. Eso me dijeron", contó con sorpresa el animador.

Felicitaciones.