Noelia Marzol reveló la charla que tuvo con Flor Vigna tras la polémica en el Bailando 2023

Bajo este contexto, Noelia decidió dejar en claro su disconformidad con lo sucedido y sentenció picante: “Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente, todas las canciones son para los ex".

Para calmar las aguas, el conductor planteó la posibilidad de una charla para hacer las paces y ella remarcó: “Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema".

De igual forma, reveló que la jurado se había comunicado con ella pero hizo un gesto de disconformidad que dejó en claro que aún no estaba todo bien. “Ella después me escribió y yo le contesté. Voy a tomarlo como unas disculpas”, deslizó.

Noelia Marzol reveló quiénes fueron los dos hombres que compartió con Flor Vigna

Luego del incómodo momento que vivió Noelia Marzol con el comentario de Flor Vigna en el Bailando 2023 (América TV), la bailarina habló desde un móvil de LAM (América TV) y reveló quiénes fueron los dos hombres que compartieron las chicas.

"Todavía estoy pensando quiénes fueron. No tengo idea quiénes son", le dijo Marzol al conductor Ángel de Brito sobre los hombres que compartieron.

"Ah, ¿vos no sabés? ¿Ninguno de los dos?", indagó el periodista. "¿No dijo quiénes eran al final? Uno calculo que sí, pero el otro ni idea", le respondió la actriz.

"Dijo que con (Nicolás) Cabré no", le informó Ángel. "Yo juro por mis dos hijos que a Cabré no lo conozco más que lo que me lo crucé en Polémica en el Bar, así que no puede ser Cabré", sostuvo. Ahí, el presentador le dijo: "Yo le pregunté por (Federico) Hoppe que sabía que había salido con vos. Hoppe dijo que no salió con Vigna. (Nico) Occhiato. ¿Saliste con Occhiato?", quiso saber el periodista.

"Con Nico, sí. Todos mis romances, todo lo que estamos rememorando, salieron a la luz. Yo soy super transparente con las relaciones", afirmó Noelia. "Quizás el otro vos saliste y ella no lo blanqueó, el segundo", opinó Ángel. Enseguida, Mimi Alvarado, quien estaba en el piso como angelita, calificó a Vigna de "mosquita muerta".

Más adelante, Marzol volvió a referirse a su historial amoroso: "Mi vida pasada la asumo completamente. Soy feliz con cada una de las relaciones que tuve, porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas. Y ahora estoy casada y tengo dos hijos entonces no voy a hablar de mis ex, porque me parece que no tiene ningún sentido, está todo super concluido y consumado. Así que no tengo idea de quién habla Flor, si le gusta hablar de sus ex que lo diga ella".

Ángel insistió con los ex de Marzol y lanzó el nombre del coreógrafo Matías Napp."Sí, sali con Mati", reveló la bailarina. "Ah, ahí está. ¡Bingo! El segundo", expresó Maite Peñoñori. "Entonces es Napp y Occhiato", remarcó el conductor.