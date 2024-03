La inesperada pelea entre Zoe y Rosina en Gran Hermano: "Te afanás todo"

“Desde cuando tan correcta, si te afanás todo. Amiga, te estoy convidando”, deslizó Rosina apuntando contra su amiga.

En tanto, la rubia no se quedó callada y contestó: "Te dije que no quería, que la quería para la decoración". "Pero si fuiste agarrar ahí con las manos”, insistió la oriunda de Uruguay.

Cansada de los comentarios de Rosina, Zoe estalló y concluyó ida el vuelta en un tono elevado. ¡Pero pensé que sobraban!, exclamó ante la mirada de expectante de los demás jugadores.

Gran Hermano: Rosina recordó a Lucía y reveló el extraño motivo por el cual no quiere que vuelva

A fines de febrero, Lucía Maidana quedó eliminada de Gran Hermano 2023(Telefe) dejando adentro de la casa una amistad más que especial con Rosina Beltrán. La relación de las chicas, que por momentos parecía encaminarse a un romance, finalmente quedó sin concretar.

Pero resulta que en las últimas horas la modelo uruguaya recordó a amiga 'súper poderosa' y se refirió a la posibilidad de que reingrese a la casa dando a entender que preferiría que no ocurra.

Todo ocurrió después del Congelados de anoche, cuando Lisandro reingresó por unos minutos llevando tres sobres con beneficios y castigos más una botella de champagne por el cumpleaños de Furia. Fue allí que la participante charrúa cayó en la cuenta que su amiga salteña podría ser la próxima en sorprenderlos.

Lucía y Rosina en GH.jpg

“Me muero si entra Luchi y no la puedo abrazar, no puedo hacer nada. Me va a dar un beso en el cachete", dijo con una mezcla de emociones. Al tiempo que recordó que durante su estadía en el juego la salteña ya le "dio un pico”, en un secreto pero intenso acercamiento.

En ese instante, Catalina y Paloma, que vienen de afuera y conocen los sentimientos de la salteña por Rosina, deslizaron picantes que cabe la chance de que la bese en la boca, por lo que la uruguaya no ocultó su emoción.