La inesperada reacción de Antonela Roccuzzo con un fan, que intentó filmarla con su teléfono

Antonela tapó la cámara de su celular y le dijo que no quería que hiciera grabaciones de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En ese instante, Alexis se detuvo y le pidió disculpas a la mujer del ídolo.

Acto seguido, la rosarina le dijo que podían sacarse una selfie. El joven aceptó encantado y relató luego la situación en su cuenta de Twitter.

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quería, me podía sacar una foto con ella", explicó Alexis.

Finalmente, su historia y su selfie con la mujer de Messi no tardó en hacerse viral.

El amuleto de Antonela Roccuzzo contra la envidia y las malas energías

En septiembre del 2021, Lionel Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, junto con sus hijos, Mateo, Ciro y Thiago, se trasladaron de Barcelona a París. El delantero dio un giro en su carrera deportiva y dio comienzo a una nueva etapa como estrella del PSG.

Desde su llegada al París Saint-Germain, el mundo entero sigue de cerca al rosarino.

En la intimidad, Antonela Roccuzzo es el gran sostén del ídolo, que sabe de la expectativa por él en París.

Al parecer, la mujer de Lionel Messi es muy cabulera. Por esa razón, la rosarina lleva a todas partes un objeto muy preciado, que se emplea como un talismán contra la envidia y la malas energías.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo posó tomando un café y con su celular a un costado. En la mesa se puede apreciar que del teléfono se desprender una cinta, que tiene mostacillas y, al final, un ojo de la suerte.

Un ojo de la suerte, ojo turco, o nazar, es un abalorio con la forma de una gota plana donde se encuentra la figura de un ojo al que se atribuyen fuerzas protectoras, y que es muy usado como amuleto contra el mal de ojo y las malas vibras.

El ojo turco es muy común en Turquía y en Grecia para la protección contra la influencia negativa de la envidia, tradicionalmente conocida como "mal de ojo". Según la tradición, que se remonta a los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia, los malos sentimientos del ser humano se proyectan a través de los ojos, pues estos son la parte más expresiva del cuerpo.

Por esa razón, era común que turcos y griegos usaran un talismán en forma de ojo como una forma de "distraer" la mirada del poseedor del mal de ojo.

De lo anterior se desprende la costumbre de llevar un ojo turco como protección. La gente acostumbra usarlos en el cuerpo, con collares, pulseras, zarcillos o tobilleras, así como colocarlos en el escritorio del trabajo, en el carro, los teléfonos celulares o en la puerta de la casa.