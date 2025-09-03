La inesperada reacción de Emilia Attias a los rumores de embarazo con el empresario Guillermo Freire

“Te amo Emi, siempre tan vos”, “¡Qué elegancia para desmentir", y “Siempre tan original y bellísima”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Attias.

Fruto de su relación con El Turco Naím, Attias ya es mamá de Gina, que en octubre cumplirá 9 años. Hace unos días, Emilia había confesado en una entrevista con Mario Pergolini que para pensar en tener otro hijo, le gustaría que su relación esté lo suficientemente ensamblada.

Emilia Attias

Qué dijo Luis Ventura sobre el embarazo Emilia Attias

En los últimos días, se dijo que Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV). La actriz ya es madre de Nina con el Turco Naím, de quien se separó en mayo de 2024 tras una relación de dos décadas.

La actriz está actualmente en pareja con el economista Guillermo Freire (foto), con quien mantiene una relación desde finales de 2024. De bajo perfil mediático, acompañó a Emilia en el nuevo capítulo de su vida e incluso la pareja fue vista junta en diversas ocasiones, incluyendo una salida a un boliche en Miami, donde se mostraron muy acaramelados, y también en José Ignacio, Uruguay, donde PrimiciasYa estuvo presente y registró el momento.

Ventura, con el teléfono en su mano, dio la noticia: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".

Por su parte, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por la modelo, donde se la ve comiendo junto a una amiga. En el video, su acompañante le dice: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una indirecta al posible embarazo.