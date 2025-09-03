La inesperada reacción de Emilia Attias a los rumores de embarazo con el empresario Guillermo Freire

Emilia Attias enfrentó las versiones de que estaría esperando un hijo junto al empresario Guillermo Freire. Con sentido del humor, la actriz decidió despejar todas las dudas con un irónico posteo de Instagram.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En las últimas horas, Emilia Attias rompió el silencio y habló de los rumores de embarazo. Mirá el contundente posteo que compartió en sus redes.
Emilia Attias enfrentó las versiones de que estaría esperando un hijo junto al empresario Guillermo Freire. Con sentido del humor, la actriz decidió despejar todas las dudas con un irónico posteo de Instagram.
La modelo compartió en la imagen del vidrio trasero de un auto en el que se lee la frase en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocarme”).
El posteo estuvo acompañado de una serie de reflexiones y momentos de su vida cotidiana, pero fue ese detalle el que llamó la atención de todos.
Como era de esperar, los seguidores no tardaron en reaccionar con sorpresa y risas ante la ocurrencia, interpretándola como una clara manera de desmentir la llegada de un bebé.
“Te amo Emi, siempre tan vos”, “¡Qué elegancia para desmentir", y “Siempre tan original y bellísima”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Attias.
Fruto de su relación con El Turco Naím, Attias ya es mamá de Gina, que en octubre cumplirá 9 años. Hace unos días, Emilia había confesado en una entrevista con Mario Pergolini que para pensar en tener otro hijo, le gustaría que su relación esté lo suficientemente ensamblada.
En los últimos días, se dijo que Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV). La actriz ya es madre de Nina con el Turco Naím, de quien se separó en mayo de 2024 tras una relación de dos décadas.
La actriz está actualmente en pareja con el economista Guillermo Freire (foto), con quien mantiene una relación desde finales de 2024. De bajo perfil mediático, acompañó a Emilia en el nuevo capítulo de su vida e incluso la pareja fue vista junta en diversas ocasiones, incluyendo una salida a un boliche en Miami, donde se mostraron muy acaramelados, y también en José Ignacio, Uruguay, donde PrimiciasYa estuvo presente y registró el momento.
Ventura, con el teléfono en su mano, dio la noticia: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".
Por su parte, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por la modelo, donde se la ve comiendo junto a una amiga. En el video, su acompañante le dice: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una indirecta al posible embarazo.