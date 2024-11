La inesperada respuesta de Elba Marcovecchio sobre los videos en el departamento de Jorge Lanata

“Yo estoy en mi casa y no hay nada que yo tenga que estar explicando”, remarcó Marcovecchio. Además, agregó con humor: "Estoy en mi casa y en pantuflas, porque si por lo menos voy a hacer una cámara me pongo los stilettos”.

Después, sobre el conflicto que emergió con las hijas de Lanata, sostuvo: “En relación a innecesarias explicaciones que tuve que dar, las di en el expediente, hice un listado de cada una de las cosas y en relación al inventario no te voy a contestar absolutamente nada porque es una cuestión del expediente”.

Más adelante, también le preguntaron cómo cree que reaccionará Lanata cuando se entere del conflicto con sus hijas, Lola y Bárbara. “Es mucha futurología, pero a los hombres no les gustan los problemas y, aunque vos no lo creas, a mí tampoco me gustan los problemas, a mí me pagan para solucionar problemas”, respondió.

Embed

Se define el futuro del programa de radio de Jorge Lanata: "Estamos viendo..."

Jorge Lanata continúa internado en el hospital Italiano y, si bien tuvo una notable mejoría, aún resta mucho para que pueda recibir el alta. En ese panorama, el incierto el futuro profesional del conductor y qué pasará con su programa de radio, Lanta sin filtro.

La productora Andrea Rodríguez habló con Intrusos sobre el futuro del ciclo y fue contundente. "El programa sigue hasta enero", aseguró la ex pareja del reconocido periodista.

Embed

Por otro lado, dio a conocer que la continuidad del programa podría extenderse e indicó que en la emisora están expectantes de la evolución de Lanata. "Tal vez pueda seguir un poco más, estamos viendo lo que pasa con Jorge”, añadió.

Rodríguez también se refirió a la salud del conductor. "Estamos súper contentos por la mejoría de Jorge. Yo estuve el sábado toda la tarde y está todo bien”, señaló.

En comunicación con LAM, en esa misma línea, Elba Marcovecchio, la mujer de Lanata, se mostró esperanzada con la mejoría del periodista. "Su recuperación es milagrosa El paso a seguir es que Jorge esté lo más estabilizado posible para hacer la rehabilitación neurológica", destacó.