La inesperada respuesta de Jorge Rial sobre su escandalosa separación con la Niña Loly

El periodista de Argenzuela, en el ciclo conducido por Pablo Duggan, aseguró que descubrió el feminismo por sus hijas. "Cambié porque me di cuenta de que el mundo estaba cambiando y yo me estaba quedando en otro lado. Yo descubro el feminismo por mis hijas. Yo veía que venían las amigas de 14 años, yo hacía chistes de mier... y me puteaban. Y yo dije 'acá está pasando algo en el mundo y yo soy un cavernícola que no se da cuenta'", contó.

Acto seguido, una de las panelistas, Mariela Anchipi, le preguntó: "¿Cómo es tu relación las mujeres que estuvieron en tu vida?". "Mis parejas, todas muy bien... Salvo la madre de mis hijas ( por Silvia D'Auro)", respondió.

"¿Y la Niña Loly?", quiso Carla Czudnowsky. "La Niña Loly estuvo bien también. No tengo nada para decir de ninguna. Fueron todas muy buenas conmigo".

"Pero ella se quedó enojada con vos", intervino la panelisra. "Que se enojen conmigo... Si vos me preguntás a mí, yo no tengo nada en contra de ninguna. Todas fueron muy generosas conmigo en cada etapa", admitió el conductor.

El filoso mensaje de Jorge Rial contra Nico Occhiato por opinar sobre Sergio Massa: "Son..."

Jorge Rial recientemente compartió en sus redes sociales un clip de Nico Occhiato hablando sin filtro de política, especificamente de Sergio Massa, y el periodista disparó filosísimo contra el creador de Luzu TV.

"La extraña historia de los comunicadores que son apolíticos pero partidarios", escribió Rial en Twitter con un video de Occhiato opinando sobre el ministro de Economía.

En las imágenes se ve al conductor diciendo: "Lo escuché a Massa diciendo 'Yo tengo la formula para hacer...'. Massa actualmente es el Ministro de Economía . ¿Por qué no lo hace ahora?".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1685448458235195392&partner=&hide_thread=false La extraña historia de los comunicadores que son apolíticos pero partidarios. pic.twitter.com/AbZsUXvZqN — JORGE RIAL (@rialjorge) July 30, 2023

Acto seguido, lanza: "¿Por qué promete? Si ahora es el 'Súperministro'. Es Ministro de Economía y ¿Ministro de qué más? Es todo. Él dice 'si gano, voy a...'. Y pero, sos ahora, maestro".

Por otro lado, en la cuenta de ElEjercitoDeLAM compartieron un recorte de Luzu TV y se preguntaron: "¿Por esto se enojo Rial?". En el video que subieron se ve a los integrantes del programa Nadie dice nada burlándose del infarto que sufrió el periodista de Argenzuela en Colombia.