More Rial contó las angustiantes preguntas que le hace su hijo sobre Jorge: "¿No me...?"

"Mi hijo me llamó llorando ayer. Mi hijo a mí me parte el corazón de muchas formas pero yo soy re fuerte igual. Cuando viene acá y me dice '¿y mi Tata?'", declaró More en charla con Carmen Barbieri y su equipo.

Embed

"Y le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno mami, ¿no me quiere ver más?'", agregó Morena.

Y remarcó al respecto: "Yo no tengo drama de que Jorge lo vea (al pequeño) pero a mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'".

"No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado", se sinceró sobre la nula comunicación con su papá.

Y cerró: "Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo, no soy mala".

more rial hijo.jpg

Cómo es el departamento que Luis Ventura le ofreció a Morena en medio de su pelea con Jorge Rial

Recientemente Luis Ventura reveló en varios programas de televisión que Morena Rial se comunicó con él muy angustiada, al punto que le transmitió su desesperación ante la posibilidad de quedar en situación de calle junto a su hijo Francesco Benicio.

Lo cierto es que la influencer debe unos 6200 dólares de alquiler y su padre, Jorge Rial, que sería el responsable de la deuda debido a que él habría firmado el contrato de alquiler no estaría dispuesto a pagarlos, tras el conflicto familiar luego de las intimidades familiares que Morena ventiló en los medios.

Es así que en medio de esta situación, Ventura confió en la mesa de Polémica en el bar, América Tv, que le ofreció un plan B, si es que efectivamente queda sin vivienda. Se trata de un departamento que el presidente de APTRA tiene en Lanús, y que el periodista usa como oficina.

"Está preocupada en cuanto a la vivienda. Hay una deuda y si no se paga, [habrá] desalojo", relató Luis Ventura ante la consulta de Marcela Tinayre en el programa de las noches de América TV.

Fue allí que aseguró "Yo le ofrecí la oficina mía que tengo en Lanús", e inmediatamente Flavio Mendoza intervino arriesgando que More no va a ir a vivir a Lanús, por lo que Ventura reconoció: "No sé si es a lo que ella está acostumbrada", remarcando que siempre se movió en zona norte pero dejó en claro que está dispuesto a tenderle una mano a ella y su hijo.