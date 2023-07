Durísima opinión de Romina Pereiro sobre la pelea de Morena y Jorge Rial: "Espero que..."

Ante la insistencia del cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Romina remarcó que prefiere no hablar más de su ex pareja, Jorge Rial, ni de sus hijas, Morena y Rocío. “No es mi lugar y hace ya mucho que nos separamos. Me parece que no tengo nada que opinar”, enfatizó.

El histórico conductor de Intrusos y la nutricionista se casaron en 2019, en una ceremonia muy íntima y emotiva. Sin embargo, en marzo del 2022, su historia de amor llegó a su fin. "Fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", detalló el periodista al anunciar la noticia.

Cansada de la guerra con Jorge Rial, Morena dejó un letal mensaje en sus redes sociales

En medio de la polémica por su pelea con su papá, Jorge Rial, Morena apareció nuevamente en las redes sociales con un desafiante mensaje y un picante video a modo de descargo.

Tras ser el foco de atención para los medios estos últimos días, la joven escribió: "Me gustaría que en vez de reírse tanto cada uno se fije con quien se acuesta o acostó. Que vergüenza y asco".

Acto seguido, decidió dar la cara y a través de un video deslizó: "Me da risa que opinen y sigan opinando de mi vida, de mis relaciones, de mis no mis relaciones o de mis parentescos o no parentescos".

"¿Por qué no se buscan otro tema ustedes? Todo el día hablando y hablando", se preguntó molesta y sentenció: "Fíjense un poquito en sus vidas cada uno, con quien se acuestan, con quien se dejó de acostar o a quien se cogieron para llegar a estar donde están".

"Muchos tuvieron que trepar acostándose con alguien o entregando cosas que no tienen que entregar...", sugirió y finalmente cerró en tono irónico: "Bueno, nada, les mando un beso y buena vida".