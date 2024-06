La inesperada revelación de Julieta Poggio sobre su romance con Marcos Ginocchio: "Fue algo único"

Julieta Poggio en Noche al Dente - captura.jpg

“Es que viste cómo soy yo, no puedo mentir. Me preguntaron ‘¿te enamoraste?’, y no pude decir que no”, admitió ella con su habitual honestidad. Y sobre por qué mantuvieron oculta la relación, una vez más Juli apeló a su sinceridad al hablar de la tremenda expectativa de los fans. “Sí, había como mucho alrededor. Eran como muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo, fue bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo”, aseguró.

En tanto, sobre aquella fuerte historia de amor que no llegó a ser noviazgo, Poggio aseveró que se transformó en una linda amistad. "lo importante es que quedó una linda relación y que fue una historia re especial. Para mí, por lo menos, fue alguno único, re loco y re fuerte”, concluyó.

Embed

La contundente opinión de Julieta Poggio sobre el personaje de Furia en Gran Hermano

Asimismo, Julieta Poggio no dudó en comparar la edición de Gran Hermano en la que participó con la actual, donde las peleas y la violencia verbal fueron las protagonistas de esta temporada de la mano de Juliana 'Furia' Scaglione.

“Me divierte que sea tan distinto, si las casas hubiesen sido muy parecidas en cuanto al casting, el juego hubiera sido aburrido. La gente eligió totalmente lo contrario y lo demuestran cada domingo”, le aseguró a Fer Dente.

Julieta Poggio y Furia.jpg

Así como también se refirió de manera puntual a la reciente eliminada, quien resultó ser la jugadora más polémica de GH2023 por sus modos, sus gritos y su manipulación psicológica hacia el resto de la casa, logrando eliminar nada menos que a unos 20 participantes.

“En lo personal y ahora como panelista, tengo que analizar el juego. Entiendo que es el reflejo de la sociedad, lo que la gente elige, no es el juego que comparto o hubiera hecho, pero mirá hasta donde llegó”, concluyó firme.