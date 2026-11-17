A esa dificultad se sumaba la falta de apoyo de su padre y su bajo rendimiento escolar, dos cuestiones que complicaban todavía más su rutina. “En el colegio no me iba muy bien. Mi viejo nunca bancó el tema del fútbol y me decía ‘Hace otra cosa’. No le divertía”, recordó.

Luego describió el sacrificio que implicaba combinar las obligaciones escolares con los entrenamientos. “Iba al colegio, salía, y arriba del colectivo me iba comiendo un sándwich. Llegaba a entrenar, volvía a mi casa a las 7, 8 de la noche, tenía que estudiar, me iba mal en el colegio…”, contó.

Consultado sobre si abandonar el fútbol había significado una frustración, Nico admitió que sí. Después de terminar el secundario se anotó en Derecho y cursó un año y medio.

Pero el momento más divertido llegó cuando Pergolini volvió sobre sus dificultades en el colegio. “Es que yo crecí con mis viejos diciéndome que yo era un irresponsable y un vago. Y es que era verdad, porque tenía que hacer la tarea y no la hacía, me iba muy mal”, reconoció.

La respuesta de Mario no tardó en llegar, fiel a su estilo irónico: “Qué loco no cambiar nada en toda la vida, ¿no? Bolu… toda la noche con Internet para levantarse chicas”.

Cuál fue la sorpresiva frase de Nico Occhiato obre Flor Jazmín Peña que desató revuelo

Nico Occhiato se refirió, días atrás, al presente sentimental que comparte con Flor Jazmín Peña y sorprendió al describir el momento que atraviesan como pareja. Durante una entrevista en Vorterix, el conductor habló de la solidez de su vínculo y dejó en claro que ambos proyectan una relación a futuro, aunque mantienen una decisión particular respecto de la convivencia.

“Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio”, explicó, al revelar por qué todavía no dieron ese paso pese a la estrecha relación que mantienen.

Además, Occhiato contó que existe una fuerte integración entre sus respectivas familias y que ambos se sienten parte del entorno familiar del otro. Incluso, recientemente compartieron un viaje al sur junto a sus seres queridos.

Sin embargo, una publicación sobre la pareja terminó despertando sospechas entre los usuarios de las redes sociales. Se trató de una imagen en la que se los vio disfrutando de una tarde juntos, aunque después él se retiró para ir a cenar a su casa. El episodio fue interpretado por algunos como una posible señal de distanciamiento.

El revuelo aumentó cuando la cuenta de LAM en X publicó una frase atribuida al conductor, acompañada por un emoji provocador: “Ya pasó la etapa de enamoramiento, con Flor somos familia”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y dividieron las opiniones entre quienes destacaron la madurez del vínculo y quienes pusieron en duda su continuidad.